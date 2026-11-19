¿Han utilizado las escaleras eléctricas del Parque Rojo? Si la respuesta es sí, seguramente habrán notado que algunas ya piden a gritos una buena reparación. El pasamanos luce desgastado, como si hubiera librado demasiadas batallas, y otras hacen un ruido extraño que uno no sabe si es parte de su funcionamiento o una señal de que algo no anda bien. Eso sí, cuando están detenidas, no queda más que sacar las piernas a pasear.

Algo parecido ocurre en algunas estaciones del Tren Ligero. En Ávila Camacho, donde convergen la Línea 1 y la Línea 3, encontrarse con una escalera eléctrica fuera de servicio o en reparación puede convertirse en parte del recorrido. Y vaya que se agradecen estos equipos, sobre todo cuando uno viene apurado, cargando bolsas o simplemente después de una larga jornada.

¿Ha mejorado la movilidad en Guadalajara? Sin duda, la ciudad ha sumado opciones de transporte y conexiones que facilitan los traslados, pero la infraestructura no termina cuando se inaugura una estación o se pone en marcha una nueva línea. También hay que mantenerla, cuidarla y procurar que funcione como debe. Porque de poco sirve tener una red cada vez más amplia si para llegar al andén hay que hacer una pequeña sesión de ejercicio.

¿Hay buenas noticias? Sí, y vale la pena contarlas. El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que, mediante un plan emergente de mantenimiento y modernización, elevó de 76 a 92 por ciento la disponibilidad de elevadores y escaleras eléctricas. Actualmente, 219 de los 238 equipos instalados en las estaciones del Tren Ligero están en funcionamiento; es decir, nueve de cada diez se encuentran disponibles.

Además, cuatro escaleras de las estaciones Periférico Belenes, Guadalajara Centro, La Normal y Lázaro Cárdenas, de la Línea 3, fueron sustituidas por completo. Y hay otras tres intervenciones en marcha: Tlaquepaque Centro, Santuario y Ávila Camacho, donde se trabaja para recuperar los equipos y ponerlos nuevamente en operación durante las próximas semanas.

¿Es sencillo mantener funcionando estos aparatos? Tampoco. De abril a la fecha, 25 técnicos especializados han atendido 5 mil 974 incidencias, un promedio de 26 intervenciones diarias. Son equipos que trabajan más de 18 horas al día y transportan a miles de personas, por lo que el desgaste es inevitable. A esto se suman fallas eléctricas, objetos atorados, puertas forzadas y hasta actos de vandalismo.

Pero aquí también entra nuestra parte. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien arrojar basura, forzar una puerta o tratar las instalaciones como si no fueran de todos? El mantenimiento corresponde a las autoridades, pero conservar en buenas condiciones la infraestructura pública también es una responsabilidad compartida. No se trata de pedirle al usuario que repare lo que no funciona, sino de evitar que el descuido termine convirtiéndose en otra avería.

Y hay un dato interesante: SITEUR habilitó un portal público, accesibilidad.siteur.mx, donde se puede consultar el estado de los elevadores y las escaleras eléctricas, así como los motivos por los que algún equipo está fuera de servicio.

Al final, la movilidad no solamente consiste en llegar más rápido o tener nuevas rutas. También significa poder desplazarse sin obstáculos, con seguridad y sin sorpresas a medio camino. Las escaleras eléctricas están para facilitarnos la vida, no para ponernos a prueba las rodillas. Así que qué bueno que las reparaciones avanzan, pero que no se queden en un plan emergente: el mantenimiento debe ser constante, porque una ciudad que se mueve también necesita cuidar aquello que la hace moverse.