El secretario de Salud dio respuesta con amplitud a las preguntas de los legisladores.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, habló durante poco más de tres horas de tres temas que le preguntaron los diputados de diversos partidos: sobre el agua, el sarampión y el desabasto de medicinas.

Pérez Gómez dio las siguientes respuestas desde la tribuna legislativa:

1) No hubo motivos para declarar alerta sanitaria por el agua sucia al no haber aumento en enfermedades diarreicas.

2) El brote de sarampión que puso a Jalisco en el primer lugar nacional en casos acumulados, ya quedó controlado, ya que desde hace nueve semanas no ha habido casos nuevos.

3) Hay desabasto de medicinas de más de 55% en medicinas que debe enviar la federación, sobre todo para pacientes pediátricos de cáncer.

La legisladora de Hagamos, Valeria Ávila, pidió al secretario de Salud no minimizar la percepción de riesgo de salud que existe entre la población asociados al agua sucia que le llega a los hogares.

“Quisiera detenerme en esto porque durante este año hemos escuchado distintas declaraciones y medidas de la propia Secretaría que dan cuenta de la relevancia sanitaria del problema. En el mes de julio, usted y las autoridades sanitarias emitieron recomendaciones a la población del Área Metropolitana de Guadalajara para evitar consumir agua directamente de la llave, utilizarla para preparar alimentos, incluso para el cepillado dental”, advirtió.

El secretario de Salud informó que se hicieron tres pruebas de calidad del agua en la zona sur de la ciudad, en hogares de la colonia Miravalle y en Tlajomulco, donde de 15 muestras, en tres casos se encontró problemas: dos por baja cloración y una con coliformes (fecales). Estos datos no fueron motivo para declarar la alerta epidemiológica, dijo.

Afirmó que el agua cuando tiene sedimentos no puede usarse para cocinar o lavarse los dientes, esto, para responder a los diputados Leonardo Almaguer y Mariana Casillas, quienes querían saber si hoy el agua puede usarse en lo hogares.

El secretario de Salud agregó que en los hospitales se ha asegurado que tengan abasto de agua suficiente y de calidad.

“Uno de los puntos básicos ha sido la revisión muy puntual de que a ninguna unidad hospitalaria le falte agua y que las unidades hospitalarias, tanto las correspondientes a la Secretaría de Salud, como al IMSS o al ISSSTE, tengan un abasto, pero además de agua que se monitoree de características físico-químicas y micriobiológicas”, afirmó.

Del tema de sarampión, donde Jalisco tiene 8 mil 274 casos acumulados este año, el secretario de Salud afirmó que desde hace nueve semanas no se ha dado un nuevo casi y dijo que para frenar esa tendencia, se aplicaron 3.6 millones de dosis de vacunas y en ello se tuvo que hacer un gasto adicional no previsto de 320 millones de pesos.

Por su parte, la diputada de MC, Mónica Magaña, quien preside la Comisión de Salud del Congreso, enfocó su intervención en criticar el sistema de salud federal y el desabasto de 55% de medicinas para niños con cáncer, fármacos que debe cubrir el gobierno federal. Ese dato del desabasto lo corroboró el secretario de Salud.

La legisladora dijo que, ante el desabasto de medicinas de la federación a Jalisco, es mejor que el sistema de salud continua a cargo del gobierno de Jalisco y éste no se sume al sistema federal de IMSS-Bienestar. La afirmación molestó a la bancada morenista.

“Jalisco es el único estado que garantiza atención integral a quienes viven con autismo, con diabetes tipo 1, con daño renal, y a las mujeres que viven con cáncer. Por ellas trabajamos, para que esas niñas puedan seguir con su tratamiento, para que ese padre no tenga una receta vacía y pueda llegar con medicamentos a su casa y con esa decisión asumimos una responsabilidad que el sistema de salud se quede en Jalisco y que somos las y los jaliscienses quienes lo vamos a defender”, finalizó Magaña.