Como parte de la presentación de resultados del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, la Secretaría de Salud estatal reportó una inversión de 20 mil 681 millones de pesos durante 2026, de los cuales 95 por ciento se destinó directamente a servicios médicos y hospitalarios, mientras que el 5 por ciento restante correspondió a gastos administrativos.

Segundo Informe de Gobierno, Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Estado de Jalisco

Ante legisladores, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco, señaló que el trabajo de la actual administración se ha enfocado en ampliar el acceso a los servicios médicos y fortalecer la infraestructura hospitalaria en las distintas regiones del estado.

“Fortalecimos la Red de Atención Médica, con obras como la Red de Hospitales Escuela; con la construcción del Hospital Civil de la Costa, la segunda etapa del Hospital Civil de Oriente y la remodelación y ampliación del Hospital General de Occidente”, expuso.

Entre las acciones mencionó la intervención de quirófanos, áreas de terapia intensiva y hospitalización, elevadores, comedor y el inicio de actividades del helipuerto del Hospital General de Occidente. También destacó la apertura del Centro Regional de Autismo en Tepatitlán de Morelos y la próxima inauguración de otro en Puerto Vallarta.

A estas obras se suman la construcción del nuevo Hospital de Encarnación de Díaz, el Centro de Salud de La Barca y la unidad médica Cofradía de la Luz, en Cocula, así como ampliaciones en los Hospitales Civiles de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y “Dr. Juan I. Menchaca”.

En materia de atención prehospitalaria, el funcionario informó que se entregaron 146 vehículos de emergencia a municipios, con una inversión de 429 millones de pesos, con lo que Jalisco alcanzó un total de 836 ambulancias. Asimismo, se destinaron 525.3 millones de pesos a la basificación y regularización laboral de mil 698 trabajadores de la salud.

Segundo Informe de Gobierno, Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Estado de Jalisco

Más afiliaciones y prevención

Respecto al Seguro Médico al Estilo Jalisco, Pérez Gómez informó que hasta el 15 de noviembre se contabilizaron 2 millones 577 mil 029 afiliaciones y más de 1.5 millones de consultas otorgadas. Además, mediante las 150 Brigadas Yo Jalisco se realizaron 65 mil 315 atenciones, acercando servicios médicos, acciones preventivas y promoción de la salud a diferentes comunidades.

En cuanto al brote de sarampión, aseguró que se encuentra controlado y destacó que la entidad acumula nueve semanas sin nuevos casos, desde la semana epidemiológica 37. Esto, explicó, fue resultado de la aplicación de más de 3.6 millones de vacunas, casi 11 mil bloqueos vacunales y el análisis de 12 mil 352 personas en laboratorio.

“Hoy en Jalisco reportamos cero casos de sarampión desde la semana epidemiológica 37; es decir, desde hace nueve semanas no tenemos un solo caso nuevo en nuestro estado”, sostuvo el secretario.

También informó sobre los resultados en el combate al dengue, rubro en el que se invirtieron 377 millones de pesos y se realizaron acciones de control larvario en un millón 467 mil 702 viviendas. Con ello, Jalisco pasó del primer lugar nacional por tasa de incidencia en 2024 al sitio 14 en 2026, con 270 casos acumulados hasta la semana epidemiológica 44.

Segundo Informe de Gobierno, Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Estado de Jalisco

Menos muertes maternas

Uno de los indicadores destacados fue la reducción de la muerte materna, que pasó de 27 fallecimientos registrados en 2025 a 12 en lo que va de 2026, una disminución de 53 por ciento. El funcionario atribuyó este resultado, entre otras acciones, a las estrategias de atención y los traslados aéreos desde distintas regiones hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En materia de trasplantes, de enero al 15 de noviembre se realizaron 923 procedimientos, de los cuales 384 fueron de donante vivo y 539 de donante fallecido. Jalisco se mantiene como referente nacional en trasplante renal y de córnea.

Finalmente, sobre el operativo sanitario desplegado durante la Copa Mundial de Futbol 2026, detalló que se realizaron 137 operativos con 32 unidades, entre ellas nueve de terapia intensiva móvil, para brindar cobertura a 2.5 millones de personas. Se otorgaron 2 mil 940 atenciones médicas y se realizaron 57 traslados hospitalarios, con saldo blanco.

En innovación, destacó la consolidación del Registro Estatal de Investigación, con 71 proyectos, y la obtención del Premio u-Gob 2026, además del desarrollo de una plataforma para el registro de enfermedades no transmisibles.

Para saber más:

Para descargar el Segundo Informe de Gobierno, puede consultarse el enlace:

https://informe2026.jalisco.gob.mx/