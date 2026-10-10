Pablo Lemus asegura que mejora la calidad del agua en Jalisco y anuncia nuevas medidas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que ha comenzado a notarse una mejoría en la calidad del agua que llega a los hogares, luego de las medidas tomadas por su administración para atender los reportes ciudadanos sobre este servicio.

A través de un mensaje, el mandatario estatal señaló que su gobierno ha estado atento a las quejas y comentarios de la población, por lo que considera que los cambios recientes indican que las acciones implementadas comienzan a dar resultados.

Entre las medidas mencionadas por Lemus se encuentra el cierre del flujo de la presa Las Pintas, una decisión que, de acuerdo con el gobernador, fue acertada para atender la situación relacionada con la calidad del agua.

El mandatario aseguró que su administración continuará trabajando para mejorar el servicio y señaló que no bajarán la guardia ante las inconformidades de los habitantes que han reportado problemas con el suministro.

También adelantó que durante la próxima semana el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dará a conocer cómo funcionará el esquema de rotación de agua limpia.

Este mecanismo busca garantizar que el servicio llegue en mejores condiciones a los hogares de Jalisco. Sin embargo, será necesario conocer los detalles que presente el organismo para saber cómo se aplicará la distribución y de qué manera se organizará el suministro en las distintas zonas.

La calidad del agua se ha convertido en un tema de interés para la población, debido a la importancia de contar con este recurso en condiciones adecuadas para las actividades diarias. Por ello, los ciudadanos se mantienen atentos a las medidas que anuncien las autoridades y a los resultados que puedan observar en sus viviendas.

En su mensaje, Pablo Lemus también se refirió a la manifestación convocada para este domingo, en la que participarán personas inconformes con la situación del agua.

El gobernador reconoció que existe molestia entre los ciudadanos y aseguró que comprende las razones por las que algunas personas decidieron salir a las calles para expresar sus preocupaciones.

Asimismo, afirmó que los habitantes tienen derecho a manifestarse y dar a conocer sus demandas. Por esta razón, indicó que dio instrucciones para garantizar que la movilización se realice de manera pacífica y segura.

La declaración ocurre en medio de las preocupaciones relacionadas con el servicio de agua, un tema que ha generado reportes y reclamos por parte de los usuarios.

Lemus señaló que su gobierno estará atento a estas expresiones ciudadanas, mientras continúan las acciones para mejorar la calidad del agua y definir las medidas que se aplicarán en los próximos días.

La presentación del nuevo esquema por parte del SIAPA será importante para conocer los pasos que seguirán las autoridades y la manera en que se busca atender las necesidades de los hogares jaliscienses.

Preparan la Romería de la Virgen de Zapopan

Por otra parte, el gobernador informó que su administración trabaja en coordinación con los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan para preparar la Romería de la Virgen de Zapopan.

Este evento religioso reúne cada año a miles de personas que acompañan el recorrido de la imagen de la Virgen, conocida como la Generala, por las calles de la zona metropolitana.

Debido a las lluvias previstas, las autoridades mantienen los trabajos de organización para procurar que las actividades se desarrollen en condiciones de seguridad y orden.

El mandatario destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades que puedan presentarse durante el recorrido y prevenir posibles complicaciones relacionadas con las condiciones del clima.

La Romería representa una de las celebraciones religiosas más importantes de Jalisco, por lo que su organización requiere la participación de diversas áreas para atender a los asistentes y mantener el orden durante el trayecto.

De esta manera, el gobierno estatal mantiene su atención en tres temas principales: la mejora de la calidad del agua, el respeto a la manifestación ciudadana y la organización de la Romería de la Virgen de Zapopan.

Mientras se espera que el SIAPA dé a conocer los detalles del esquema de rotación de agua limpia, los habitantes podrán seguir las próximas medidas anunciadas por las autoridades y observar si las acciones implementadas se reflejan en una mejora constante del servicio.