Entre sabores de Asia y encuentros alrededor de la mesa

Un caballo que evoca la tradición china, guerreros de terracota, murales con geishas y figuras que parecen contar historias son parte de un recorrido que comienza antes de probar el primer platillo. En PF Chang’s, la experiencia gastronómica también se construye con símbolos, ambientes y pequeños detalles que invitan a descubrir la riqueza cultural de Asia.

PF Chang’s en Midtown

La marca reúne influencias de países como China, Japón, Corea, Tailandia y Singapur para crear una propuesta que combina ingredientes, técnicas y sabores de distintas tradiciones. La intención, explica Joel Ornelas, director de PF Chang’s México, es celebrar esa diversidad con respeto por los alimentos y sus procesos de elaboración.

“PF Chang’s es una marca con una riqueza cultural muy amplia”, comparte Ornelas, quien destaca que cada elemento del restaurante contribuye a contar una historia. Entre ellos está el maneki-neko, el popular gato de la suerte que, de acuerdo con la tradición, atrae la buena fortuna y a los clientes.

Joel Ornelas, director de PF Chang’s México

Esa identidad se traslada también a la cocina, donde el wok ocupa un lugar central. Las altas temperaturas y los tiempos breves de cocción permiten combinar ingredientes y especias para conseguir contrastes de sabor y texturas. El resultado es un menú que transita entre lo picante, lo agridulce y las preparaciones con productos del mar, la tierra y otras proteínas.

PF Chang’s en Midtown

La propuesta se disfruta mejor al centro de la mesa. Las porciones generosas están pensadas para compartir, probar distintas preparaciones y acompañarlas con arroz, sushi, coctelería o vino. Entre las recomendaciones de Ornelas están el Mongolian Beef, uno de los platillos emblemáticos de la casa; el Chang’s Chicken y los camarones Dynamite Shrimp, además de su variedad de sushi y ramen.

La experiencia se mueve entre el ambiente relajado de un restaurante casual y una presentación cuidada, tanto en el servicio como en los alimentos. La idea es que una comida se convierta en un momento para reunirse, celebrar y descubrir nuevos sabores sin necesidad de limitarse a un solo platillo.

PF Chang’s en Midtown

Un espacio para descubrir en Midtown

La renovación de PF Chang’s en Midtown Guadalajara abre una nueva etapa para el restaurante, que se trasladó a la planta alta de la plaza para ofrecer un espacio más amplio, una terraza más visible y mayor comodidad para sus visitantes. El establecimiento cuenta con 180 lugares, una capacidad que permite recibir a familias, parejas y grupos de amigos.

Aunque conserva los elementos característicos de la marca y la misma carta que distingue a sus restaurantes, este espacio tiene una personalidad propia. El techo, la iluminación y distintos detalles decorativos conforman un diseño particular, con mensajes y referencias que pueden descubrirse durante la visita, incluso a través de la cámara del celular.

PF Chang’s en Midtown

“Cada restaurante es diferente. Tenemos una colección de restaurantes con diseños distintos”, explica Ornelas. Así, la identidad de PF Chang’s permanece, pero cada ubicación ofrece una experiencia visual diferente, pensada para acompañar el encuentro alrededor de la mesa.

La reinauguración, además, llega con un compromiso social. A través de Fundación Alsea, la marca realizó un donativo de una tonelada de granos para el Banco de Alimentos de Guadalajara, que se encargará de distribuirlos entre las personas y comunidades beneficiarias. La apertura suma así una acción solidaria a la celebración del nuevo espacio.

PF Chang’s en Midtown

Crecer también es compartir

Con 28 restaurantes en México y tres ubicaciones en Jalisco —Midtown, Landmark Guadalajara y Andares—, PF Chang’s mantiene su apuesta por el mercado tapatío. La operación de sus establecimientos en Guadalajara genera más de 100 empleos, mientras que la marca cuenta con aproximadamente mil colaboradores directos en el país.

PF Chang’s en Midtown

La renovación también habla de una industria que se mantiene en movimiento: restaurantes que amplían sus instalaciones, generan oportunidades laborales y contribuyen a la actividad comercial de las ciudades donde operan. En este caso, la experiencia asiática se encuentra con el dinamismo de Guadalajara y con una iniciativa que busca extender sus beneficios más allá del comedor.

PF Chang’s en Midtown

La invitación es a conocer el nuevo espacio, pedir varios platillos al centro y dejar que cada preparación aporte algo distinto a la experiencia. Porque en PF Chang’s, la mesa es también un lugar para compartir culturas, sabores y buenos momentos.

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