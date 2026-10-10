Huracán Simon alcanza categoría 4 y se ubica frente a las costas de Colima

El huracán Simon alcanzó la categoría 4 y se localizó a 205 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, durante las primeras horas de este sábado, con vientos sostenidos de 232 kilómetros por hora y rachas superiores, de acuerdo con el reporte meteorológico de las 03:00 horas.

El fenómeno meteorológico mantiene su desplazamiento hacia el norte a una velocidad de siete kilómetros por hora, por lo que las autoridades continúan con el seguimiento de su trayectoria y de los posibles efectos en las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte, el punto más cercano de Jalisco se encuentra a 217 kilómetros del municipio de Cihuatlán, situación que mantiene la atención de las autoridades de protección civil ante la fuerza de los vientos y la cercanía del sistema con la región costera.

Debido a su intensidad, Simon presenta condiciones que podrían generar afectaciones en zonas marítimas y costeras, principalmente por los fuertes vientos, el oleaje elevado y las lluvias que puedan registrarse durante su desplazamiento.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales, evitar acercarse a playas y zonas de riesgo, así como atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Asimismo, se exhorta a las embarcaciones y a las personas que realizan actividades en el mar a extremar precauciones y consultar los reportes meteorológicos antes de salir, debido a las condiciones que puede generar un huracán de esta intensidad.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre el huracán Simon para conocer posibles cambios en su trayectoria, velocidad e intensidad, por lo que se pide a los habitantes de las zonas costeras permanecer atentos a las actualizaciones oficiales.

La evolución del fenómeno será importante para determinar los riesgos en Colima y Jalisco, especialmente en las comunidades cercanas al litoral del Pacífico.