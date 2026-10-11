Huracán Simón provoca oleaje de hasta ocho metros en costas de Jalisco; autoridades piden evitar las playas

Autoridades piden evitar las playas de Jalisco (Héctor Colin)

El acercamiento del huracán Simón, categoría 4, ha generado condiciones marítimas de alto riesgo en las costas de Jalisco, con oleaje de hasta ocho metros, principalmente en Puerto Melaque y Barra de Navidad, por lo que autoridades estatales exhortaron a la población y a los visitantes a mantenerse en resguardo y evitar acercarse a las playas.

El gobernador, Pablo Lemus Navarro, informó sobre las condiciones del mar en distintos puntos del litoral, desde Barra de Navidad hasta Puerto Vallarta, e hizo un llamado a atender las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades correspondientes.

Ante el riesgo que representa el fuerte oleaje, el mandatario pidió a residentes y turistas evitar las zonas costeras expuestas, no acercarse a rompientes ni ingresar al mar mientras prevalezcan las condiciones adversas.

Asimismo, destacó la importancia de mantenerse informados mediante canales oficiales y a través de la aplicación Jalisco Alerta, con el propósito de conocer oportunamente las actualizaciones sobre el fenómeno meteorológico y las medidas preventivas.

Por su parte, elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantienen labores de vigilancia y monitoreo en las playas del estado para evaluar las condiciones marítimas y salvaguardar la integridad de la población.

Las autoridades reiteraron que la prevención es fundamental ante este tipo de fenómenos, por lo que insistieron en respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia, evitar conductas que pongan en peligro la vida y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Finalmente, el gobierno estatal subrayó que la seguridad de las familias jaliscienses y de quienes visitan los destinos turísticos de la entidad es prioritaria, por lo que pidió extremar precauciones mientras continúen las condiciones de riesgo en el litoral.