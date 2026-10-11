Brújula Pública: Los enemigos de la seguridad

Rodolfo Aceves Jiménez

La seguridad nacional suele pensarse desde la trinchera exterior o frente al estruendo de los fusiles, ignorando que los Estados rara vez sucumben por invasiones repentinas antes de haberse podrido por dentro, como pudiera estar sucediendo hoy en día. Cuando la impunidad y la corrupción dejan de ser faltas administrativas aisladas para convertirse en la pauta de operación del poder público, dejan también de pertenecer a la esfera de la delincuencia común y se erigen en una amenaza directa a la supervivencia del Estado. En ese punto de quiebre, el orden constitucional se vuelve una escenografía y la soberanía se reduce a una mera ficción.

Desde la teoría del Estado y el derecho público, la justificación última de la autoridad reside en su capacidad para garantizar la certidumbre jurídica, el orden y la justicia. Cuando el aparato de procuración de justicia renuncia a su mandato y permite que el delito florezca al amparo de la complicidad oficial, el pacto social se disuelve de facto. No es un mero desajuste burocrático; es la cesión del monopolio legítimo de la fuerza y del territorio ante poderes fácticos que compran voluntades y colonizan las instituciones públicas. El soborno sustituye al precepto constitucional, la discrecionalidad vence a la legalidad y el ciudadano queda en la indefensión más absoluta, gobernado por la arbitrariedad.

En el análisis sociopolítico de la gobernabilidad, la consecuencia directa de esta descomposición es el colapso de la confianza institucional. Un gobierno que no castiga a los transgresores de cuello blanco o a los artífices de la violencia pierde la autoridad moral para exigir el cumplimiento de la ley. Se instaura entonces un desánimo colectivo donde la ciudadanía aprende que la norma es una sugerencia optativa para los poderosos y un látigo inexorable para los desamparados. La cohesión comunitaria se fragmenta, el tejido cívico se corroe y la legitimidad del régimen se evapora, dejando una sociedad vulnerable, polarizada y fácil presa de la anarquía o de cantos de sirena autoritarios.

En la doctrina de seguridad y defensa nacional, la impunidad sistemática representa una fractura de la resiliencia estratégica. No se puede blindar la integridad del territorio ni proteger las instalaciones estratégicas cuando las aduanas, los juzgados y los cuerpos policiales responden a la nómina de la criminalidad organizada. La porosidad que engendra el dinero ilícito transforma al aparato estatal en un aliado involuntario de quienes atentan contra la soberanía nacional. Cuando los intereses privados capturan las decisiones públicas, la política de defensa queda desarticulada: no hay estrategia militar ni despliegue operativo que resista la traición silenciosa de un escritorio venal.

Elevar el combate a la corrupción y a la impunidad al rango de prioridad de seguridad nacional exige abandonar el discurso cosmético y asumir una política de Estado radicalmente transformadora. Esto requiere dotar a los órganos de fiscalización, inteligencia financiera y control judicial de una autonomía técnica real, extirpando la subordinación política y el compadrazgo presupuestal. Implica, además, edificar un servicio civil de carrera blindado y un sistema de justicia transparente que erradique los fueros fácticos y garantice que nadie esté por encima de la ley.

Un país que tolera la impunidad, como la del huachicol fiscal, o la corrupción en las megaobras inservibles del Tren Maya o del Tren Interoceánico, se desmorona desde sus cimientos. Si México aspira a preservar su viabilidad histórica y su soberanía frente a los embates del siglo veintiuno, debe entender que la defensa más eficaz no comienza con la protección del regimen, ni de sus personajes políticos, ni en las aduanas, ni en los mares territoriales, sino en la limpieza absoluta de sus instituciones y en la aplicación implacable de la justicia y que hasta ahora la Fiscalía ha dejado mucho qué desear.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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