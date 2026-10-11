Puerto Vallarta afina el mariachi para las nuevas generaciones

El sonido de las trompetas, los violines y las guitarras que dan identidad al mariachi llegará a Puerto Vallarta con una nueva generación de intérpretes dispuestos a mantener viva esta tradición.

Cuarta edición del Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil 2026 (HECTOR HERNANDEZ)

Del 14 al 16 de octubre, el destino de playa será sede de la cuarta edición del Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil, un encuentro que combina formación musical, convivencia y competencia.

Por primera vez, el certamen se realizará fuera del Área Metropolitana de Guadalajara y reunirá a 18 agrupaciones de distintos municipios de Jalisco: diez en la categoría Intermedios y ocho en Avanzados. Más que una competencia, la cita busca acercar a niñas, niños y jóvenes a una de las expresiones culturales más representativas del estado, reconocida por su riqueza musical y su arraigo popular.

Guadalajara tendrá la representación más numerosa, con cuatro agrupaciones, seguida de municipios como Zapotiltic y Tecolotlán, que participarán con dos mariachis cada uno. También acudirán representantes de Zapotlán el Grande, Chapala, Jamay, Tapalpa, Quitupan, Cocula, Atoyac, Zapotitlán de Vadillo y Zapopan.

Cuarta edición del Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil 2026 (HECTOR HERNANDEZ)

La música comenzará a escucharse desde el miércoles 14 de octubre, con una clase magistral en el Centro Cultural La Lija. Por la noche, el Foro de los Arcos del Malecón recibirá la gala inaugural, en la que las 18 agrupaciones se presentarán ante el público con una intervención musical.

El jueves será el turno de las semifinales, después de una segunda clase magistral. La competencia se desarrollará en el Hotel Friendly, donde los participantes buscarán avanzar a la final, con una evaluación que contempla la ejecución musical, la afinación, la calidad interpretativa, el ensamble y el respeto por la tradición mariachera.

El cierre tendrá lugar el viernes 16 de octubre en el Teatro Vallarta. Ahí se conocerá a los ganadores de ambas categorías y se realizará una presentación monumental con los 18 mariachis, una oportunidad para escuchar a decenas de jóvenes músicos unidos por un mismo repertorio y una herencia cultural compartida.

Cuarta edición del Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil 2026 (HECTOR HERNANDEZ)

Además del reconocimiento, el concurso contempla premios económicos para los tres primeros lugares de cada categoría. En Intermedios se repartirán 25 mil, 15 mil y 10 mil pesos; en Avanzados, los premios serán de 50 mil, 30 mil y 20 mil pesos, respectivamente.

Organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, en coordinación con el Gobierno de Puerto Vallarta y el Instituto Vallartense de Cultura, el encuentro también apuesta por facilitar la participación de las agrupaciones, con apoyo para su traslado desde Guadalajara, hospedaje y alimentación.

Así, Puerto Vallarta suma a su oferta cultural una celebración que va más allá del escenario: un espacio para escuchar el talento de las nuevas generaciones y reconocer cómo una tradición se mantiene viva cuando encuentra nuevas manos, voces y maneras de interpretarla.

Cuarta edición del Concurso de Mariachi Infantil y Juvenil 2026 (HECTOR HERNANDEZ)

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