Condena de 36 años de prisión en contra de un feminicida

Recibió 36 años de condena

La Fiscalía de Jalisco informó que por el feminicidio de su ex pareja, un hombre recibió una sentencia condenatoria de 36 años de prisión. Los hechos se registraron el 28 de septiembre de 2025, en un domicilio ubicado de la colonia Centro en el municipio de Degollado.

Ese día, según indicó la dependencia estatal, la víctima acudió al inmueble en compañía de su hijo para retirar sus pertenencias personales, pero sostuvo una discusión con el ahora sentenciado Braulio “N”, de quien se había separado un poco antes debido a constantes actos de violencia, agresiones y amenazas.

Según estableció la Fiscalía, el agresor, tras la alegata, golpeó a la mujer y la ató de manos y piernas; luego la privó de la vida mediante estrangulamiento, para posteriormente darse a la fuga e informar de lo que acababa de hacer mediante un mensaje que envió a personas cercanas.

El trabajo de los investigadores de la Fiscalía del Estado logró esclarecer los hechos y la captura del señalado, quien reconoció su culpabilidad y optó por someterse a un procedimiento abreviado.

El juez de control le dictó una pena privativa de la libertad por 36 años de cárcel, además de fijar el pago de 572 mil 488 pesos por concepto de reparación del daño.