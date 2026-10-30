Rinden homenaje a víctimas de siniestros viales con exposición fotográfica

Con diez fotografías y testimonios de personas cuyas vidas han sido marcadas por siniestros viales, Guadalajara rindió homenaje a las víctimas de accidentes en motocicleta con la exposición “Cada vida cuenta, baja la velocidad”, instalada en la Galería Chapultepec, donde permanecerá hasta el 22 de noviembre.

La muestra se presentó en el marco del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, como una iniciativa de la Red de Víctimas contra la Violencia Vial, la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara y la Dirección General de Seguridad Vial de Jalisco, en colaboración con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial.

El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de los siniestros viales, particularmente entre quienes utilizan motocicleta, y advertir sobre factores de riesgo como el exceso de velocidad y el uso incorrecto del casco.

“Cada vida cuenta, baja la velocidad”

Durante la inauguración, Mario Silva, jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia de Guadalajara, señaló que la seguridad vial también depende de cómo se diseñan las ciudades y de las condiciones que ofrecen para que las personas puedan trasladarse de manera segura. Destacó que, además de la infraestructura, la tecnología y las leyes, es necesario impulsar cambios de conciencia, hábitos y cultura vial.

Por su parte, Saúl González, director de Movilidad y Transporte de Guadalajara, indicó que la exposición invita a reflexionar sobre las acciones necesarias para prevenir nuevos siniestros y recordó que el municipio registra una reducción de cinco muertes respecto a 2024.

Jacqueline Castañeda, representante de Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Mundial, reconoció el trabajo conjunto de autoridades y colectivos en Jalisco, mientras que Roy Rojas, gerente de Proyectos de Seguridad Vial de Costa Rica, consideró que la entidad y su área metropolitana son referentes en la promoción de una movilidad segura.

En el acto también se recordó a Ana María Barajas, conocida como “Any”, activista y defensora de la seguridad vial, quien falleció en marzo de 2026. Como presidenta de la Asociación de Lisiados de Jalisco y aliada de la Red de Víctimas contra la Violencia Vial, dedicó parte de su vida a compartir su experiencia después de sufrir un siniestro que le provocó la pérdida de movilidad en las piernas.

A través de foros y actividades públicas, Barajas buscó generar conciencia sobre los riesgos de conducir a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol. Su hermana, María del Carmen Barajas, llamó a mantener la exigencia de mejores condiciones viales y a fortalecer la corresponsabilidad para evitar nuevas tragedias.

La exposición reúne las historias de activistas, personal de salud, familiares de víctimas y personas sobrevivientes que enfrentan alguna discapacidad a consecuencia de estos hechos. Sus testimonios muestran las consecuencias emocionales y sociales que las pérdidas y lesiones dejan en las familias y comunidades.

De acuerdo con los datos presentados, durante 2025, en Guadalajara, 29 personas motociclistas perdieron la vida y 357 resultaron lesionadas, cifras que dan contexto a la importancia de fortalecer las acciones de prevención.

La muestra puede visitarse en la Galería Chapultepec, ubicada entre las calles Mexicaltzingo y José Guadalupe Montenegro, hasta el 22 de noviembre.

PARA SABER

● En 2025, en Guadalajara, 29 personas que viajaban en motocicleta perdieron la vida y 357 resultaron lesionadas.

● En 2024, en Jalisco se registraron mil 137 personas motociclistas fallecidas, la cifra más alta a nivel nacional.

● Los hombres jóvenes de entre 15 y 29 años que utilizan motocicleta se encuentran entre los grupos más afectados.

● El registro de defunciones de motociclistas en Jalisco muestra que las personas de entre 15 y 19 años concentran el mayor número de muertes.

● Históricamente, el 81 por ciento de las personas fallecidas son hombres, mientras que aproximadamente el 50 por ciento de las muertes identificadas corresponden a usuarios de motocicleta.