Con un atraso de 17 meses, el gobierno de Jalisco publicó decreto que crea la Fiscalía Anti Tortura

La nueva Fiscalía investigará los delitos que las leyes consideran como tortura, así como ejercer la acción penal respectiva.

Con un atraso de 17 meses, el gobierno de Jalisco publicó este viernes el decreto que crea la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.

El Congreso local aprobó el 25 de mayo de 2025 la creación de la Fiscalía Anti Tortura. Sin embargo, el decreto se quedó guardado en un cajón de la Secretaría General de Gobierno y por fin se publicó en el periódico oficial, tras la llegada del nuevo secretario de Gobierno, Carlos Arias Madrid.

La legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas y la diputada de Morena, Norma López, habían recordado ese asunto pendiente, en días recientes, ya que era necesario publicar el decreto de la Ley Anti Tortura, para ahora crear la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y así se les comunicó a los colectivos de familiares de personas no localizadas .

La nueva Fiscalía tendrá la responsabilidad de investigar y perseguir los delitos que las leyes consideran como tortura, así como ejercer la acción penal correspondiente y aplicar las estrategias de prevención del delito.

La puesta en funcionamiento será gradual y estará sujeta a reformas legales, adecuaciones administrativas y presupuestales. Se dará un plazo de 180 días naturales para adecuar las leyes secundarias.

Es importante precisar que, aunque el decreto entra en vigor este viernes 30 de octubre, la Fiscalía Especializada no iniciará funciones de manera inmediata, ya que la puesta en operación estará sujeta al cumplimiento de distintas etapas previstas en los artículos transitorios del mismo decreto.

La nueva Fiscalía, aún y cuando forma parte de la Fiscalía del Estado, contará con autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones.

Además, el decreto señala que la Fiscalía Especializada entrará en funciones una vez que dichas reformas legales se encuentren vigentes.

Mientras tanto, la estructura, los procedimientos y las atribuciones que actualmente ejerce la Fiscalía del Estado en esta materia continuarán aplicándose hasta el inicio de operaciones de la nueva instancia.

De igual manera, el Gobierno del Estado deberá realizar las adecuaciones administrativas y presupuestales necesarias para el cumplimiento gradual de las atribuciones de la Fiscalía Especializada, durante el siguiente ejercicio presupuestal de 2027.

Una vez concluidas estas adecuaciones, el Congreso del Estado emitirá la convocatoria para la elección de la persona titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, quien durará siete años en el cargo.