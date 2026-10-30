Proponen realizar mesa de trabajo con CFE para que explique impacto ambiental de Planta de Energía en Acatlán

El legislador José Guadalupe Buenrostro hizo la solicitud durante la más reciente sesión ordinaria.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene previsto construir una nueva Planta de Ciclo Combinado (CCC) en Acatlán de Juárez, en el Parque Industrial Centro Logístico de Jalisco.

El fallo de la licitación se dará a conoder el próximo 11 de noviembre. Sin embargo, los habitantes directamente afectados desconocen los detalles de la obra y el daño ambiental que podría ocasionar.

Por ello, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro Martínez, pidió que se llame a la CFE, a la secretaría federal de Medio Ambiente (Semarnat) y las secretarías estatales de Energía y Medio Ambiente (Semadet), a participar en una mesa de trabajo en el Congreso de Jalisco, para conocer más detalles del proyecto.

Buenrostro Martínez presentó la propuesta en la sesión legislativa de este jueves y convocó también a especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el ITESO y la universidad Panamericana (UP).

“Estamos solicitando que nos informe la CFE que es lo que conlleva esta Planta de Ciclo Combinado de la termoelétrica. En primer lugar estamos solicitando una mesa de trabajo, una mesa de estudio, a dependencias federales y estatales y también estamos solicitando que las universidades participen en estos temas. Semarnat, CFE, dependencias estatales como la Secretaría de Energía, la Semadet y hasta el mismo Proepa”, precisó.

En la laguna de Atotonilco el Bajo viven 250 especies de aves tanto residentes como migratorias. 52 especies cuentan con protección, entre ellas el chorlito nevado.

El legislador del Partido Verde explicó que vecinos de Villa Corona han pedido mayor información y que se analice el impacto ambiental que tendría esa Planta de Ciclo Combinado en la laguna de Atotonilco, en el municipio de Villa Corona.

“Que nos informen si hay un estudio de impacto ambiental. La gente, las personas que viven en los alrededores andan muy inquietas porque no dan a conocer que conlleva ese proyecto. Que se informe que municipios van a afectar y hasta donde van a alcanzar las afectaciones, porque tenemos información que los municipios que se van a afectar son Zacoalco, Villa Corona y Acatlán. Creo que la planta va a estar en Acatlán, pero va a afectar a un área natural protegida, que es la laguna de Atotonilco el Bajo, que está en el municipio de Villa Corona”, precisó.

Organizaciones sociales como Un Salto de Vida AC, Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), CartoCrítica y estudiantes del ITESO crearon un Frente Común contra los Proyectos de Centrales de Ciclom Combinado que se quieren construir en Jalisco.

La Laguna de Atotonilco el Bajo es una reserva natural que tiene una gran riqueza de flora y fauna y en 2006 fue declarada sitio Ramsar, esto es, como un humedal que debe preservarse.