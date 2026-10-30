Celebrarán el Día de Muertos con artesanías y talleres en la Casa de las Artesanías

Con un altar colectivo, exhibición y venta de artesanías, así como talleres para toda la familia, la Casa de las Artesanías de Jalisco celebrará el Día de Muertos este sábado 31 de octubre, en una jornada que busca preservar las tradiciones y acercar el trabajo de las y los creadores jaliscienses al público.

Actividades el Día de Muertos en la Casa de las Artesanías de Jalisco

La actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), a través de la Dirección de Fomento Artesanal, y contará con la participación de 13 artesanas y artesanos de Jalisco, quienes instalarán un altar para recordar y rendir homenaje a sus seres queridos.

Durante el encuentro también habrá venta directa de piezas elaboradas con distintas técnicas y materiales, entre ellas trabajos de telar de pedal, barro canelo, arte wixárika, ocochal y papel picado.

Como parte de la programación, las personas asistentes podrán participar en cuatro talleres: decoración de velas con cera escamada, decorado de ofrendas de barro, pintado de calaveritas de barro y elaboración de papel picado.

Actividades el Día de Muertos en la Casa de las Artesanías de Jalisco

La jornada se realizará de 12:00 a 18:00 horas en la Casa de las Artesanías de Jalisco, ubicada en Calzada González Gallo número 20, en Guadalajara. La entrada será gratuita y el público podrá conocer distintas expresiones del trabajo artesanal del estado, además de participar en las actividades alusivas a esta tradición mexicana.