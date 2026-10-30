Jalisco Academy reúne a más de 86 mil participantes en su octava edición

Con la participación de más de 86 mil personas, 119 especialistas de México y otros nueve países, concluyó la octava edición del Congreso Educativo Internacional Jalisco Academy 2026, que durante dos días ofreció más de 300 actividades para fortalecer la formación docente y compartir experiencias sobre los retos actuales de la educación.

Concluye Jalisco Academy 2026 con más de 300 actividades para fortalecer la práctica educativa

El encuentro, realizado en el Centro Cultural Universitario, registró 15 mil 334 asistentes presenciales y 2.9 millones de conexiones en línea, con una programación distribuida en 27 espacios que incluyó conferencias, talleres, paneles y actividades culturales.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, destacó el crecimiento de esta edición, que superó en 11 mil registros y tres mil asistentes presenciales a la del año anterior. También señaló que participaron docentes de los 32 estados de la República y de 34 países.

El funcionario agradeció el compromiso del magisterio con su formación continua y reconoció el trabajo de quienes hicieron posible el congreso.

Por su parte, Yolanda Quintero Reyes, subsecretaria de Formación y Atención al Magisterio, resaltó que Jalisco Academy representa un espacio que, además de ofrecer herramientas para la práctica educativa, permite fortalecer los vínculos entre docentes mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes.

La programación reunió 90 conferencias, 74 talleres y paneles, así como 55 actividades en eventos integrados y culturales. Las propuestas estuvieron organizadas en cuatro ejes: Ser y decidir; Conocerse y construir en comunidad; Comprender y aprender; y Cuidarse, expresarse y apreciar la belleza.

Concluye Jalisco Academy 2026 con más de 300 actividades para fortalecer la práctica educativa

Reconocen proyectos de innovación educativa

Como parte de las actividades de cierre, se reconoció a los cuatro equipos ganadores del Challenge Jalisco Academy, iniciativa que convocó a 424 docentes de todo el estado, organizados en 128 equipos y acompañados por 43 mentores.

Los proyectos seleccionados plantearon alternativas para atender necesidades de sus comunidades escolares, promover la cultura de paz, fortalecer el bienestar emocional y avanzar en la inclusión educativa. Como reconocimiento, sus integrantes obtuvieron un viaje académico a Canadá.

Estos son los equipos ganadores y sus propuestas:

Categoría Semilla

Equipo Itsari: Redes en comunidad, de la Universidad Pedagógica Nacional 143-Autlán.

Con el proyecto Conectando aulas: construyendo paz, impulsa la cultura de paz y reconoce a niñas y niños como protagonistas de la convivencia escolar. La iniciativa utiliza herramientas como la radio escolar, el buzón de voces y un Consejo de Niñas y Niños para convertir las inquietudes estudiantiles en acuerdos comunitarios.

Categoría Retoño

Equipo Las Hormigas, de la Escuela Secundaria Foránea No. 42 Venustiano Carranza, en San Gabriel.

Su propuesta, Murmullos Rulfianos: Voces que nos unen, utiliza la obra de Juan Rulfo y la memoria familiar para promover la convivencia y el reconocimiento de la diversidad cultural. Entre sus actividades contempla círculos de diálogo, cartografías de identidad y creación artística con la participación del alumnado.

Categoría Raíz

Equipo Embajadores VIVE, de la Escuela Primaria 21 de Marzo, en San Ignacio Cerro Gordo.

A través de su iniciativa, el equipo prioriza el autocuidado y el bienestar emocional de la comunidad escolar. Su propuesta promueve ambientes de convivencia sanos y participativos mediante el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes.

Categoría Raíz

Equipo CAM Valle de Guadalupe.

Con el proyecto Inclusión en Acción, plantea fortalecer el acompañamiento de estudiantes con neurodivergencia y de educación especial. La iniciativa busca eliminar barreras en el entorno escolar y convertir la accesibilidad y la empatía en prácticas cotidianas.

Las actividades y conferencias de esta edición pueden consultarse en el canal de YouTube de la Secretaría de Educación de Jalisco: https://www.youtube.com/@educacionjalisco.