Capturan en Tequila a ‘Chucky 69’ estadounidense que operaba red de pornografía internacional y abuso de menores

A través del intercambio de información con el Servicio de Marshals y la tecnología de la Comisaría de Inteligencia, elementos de la Policía de Jalisco capturaron a un objetivo mayor buscado por controlar una red de pornografía infantil internacional, que operaba en California, Texas, Guerrero, Chapala, Tequila, Puerto Vallarta, Haití, Honduras, Colombia y Canadá.

Los datos policiales señalan que quien está identificado como Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”, ciudadano estadounidense, de 45 años, era buscado en el Estado de Arizona desde abril de 2017.

Por el caso, incluso fue juzgado en ausencia y condenado desde 2023 a 50 años de prisión.

El objetivo cuenta con dos cargos por el delito de exhibición indecente y 10 cargos por conducta sexual con una menor de 12 años, así como abuso sexual continuo de un menor.

Según datos preliminares, el ahora detenido, presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película para atraer y llamar la atención de menores de edad.

Con la información compartida, elementos de la unidad de Drones y la Policía Cibernética realizaron cruces de información que les permitieron trazar un perímetro en el que presuntamente se movía el objetivo, dentro del Municipio de Tequila.

Con un despliegue al que se sumaron la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana y el Escuadrón Aerotáctico Titán, un sujeto con las características de Adalberto fue ubicado en un punto de la Colonia Texcalame, dentro del Pueblo Mágico.

Una vez que fue abordado por los oficiales y se corroboró su identidad, el individuo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y posteriormente hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el apoyo de un vehículo táctico ligero Goliat, para su traslado a los Estados Unidos.