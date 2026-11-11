Colocarán en diciembre primera piedra del tren Irapuato-Guadalajara

Se hizo el anuncio durante la ponencia "El Segundo Piso de la Cuarta Transformación y los Trenes del Norte"

La construcción del Tren México-Querétaro-Guadalajara arrancará en diciembre próximo con la colocación de la primera piedra del tramo Irapuato-Guadalajara, según informó este miércoles la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México.

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, hizo el anuncio durante la ponencia “El Segundo Piso de la Cuarta Transformación y los Trenes del Norte” que se realizó en las instalaciones del Centro SICT Jalisco.

“El estado de ánimo es poner la primera piedra de Irapuato-Guadalajara, antes de que acabe el año. Creo que estaremos en la zona de Guanajuato por el tramo de Silao (…). Seguramente tendremos un evento de arranque de obra en diciembre”, agregó el funcionario federal.

En el encuentro al que asistieron miembros de organismos privados y cámaras relacionadas con el sector de la construcción, Néstor Núñez resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza una gran inversión pública para construir los trenes del norte.

“Estamos construyendo de la Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a Nuevo Laredo y de Querétaro hacia Nogales, pasando por Guadalajara; y como vamos a empezar el proceso de obra seguramente antes de que acabe el año, venimos a firmar un convenio con el gobernador, que nos permita hacer el trabajo de la liberación del derecho de vía y todo el proceso administrativo que conlleva la obra”, adelantó.

Añadió que se ha dialogado con el sector de la construcción para coordinar su participación en los proyectos. Destacó que la mano de obra contratada será local y resaltó la relevancia del trabajo conjunto: “Las cámaras empresariales e instituciones son clave para este acercamiento, el cual también coordinamos con el Gobierno del Estado y los municipios”.

Dijo que la construcción del tren Irapuato-Guadalajara/Zapopan se asignó al Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles y hasta ahora se tiene previsto construir cinco estaciones que ya están autorizadas y se tienen dos más en evaluación.

“Tenemos estaciones de alta demanda, de mediana demanda y de baja demanda; cada una de ellas depende no sólo de la demanda estimada de usuarios, porque la presidenta instruyó que no nos basáramos sólo en la demanda, sino también en conectar comunidades”, indicó.

Cuestionado sobre la competitividad del Tren México-Guadalajara frente al transporte aéreo, Núñez López aseguró que “cualquier trayecto en tren de hasta cinco horas le compite al avión”.

Además aclaró que la infraestructura no se limita a rutas largas, sino a que integrará frecuencias suburbanas e interurbanas para conectar localidades clave como León y los municipios del área metropolitana de Guadalajara.

Señaló que, en la construcción del tren, la SICT priorizará el derecho de vía histórico para el proyecto, aunque adquirirá nuevos tramos para ajustar el trazado a las velocidades y exigencias de seguridad de los trenes de pasajeros, que requieren curvas menos cerradas y pendientes moderadas.

DARÁN ALTERNATIVAS A FAMILIAS DE PUEBLO QUIETO

Respecto al asentamiento irregular en Pueblo Quieto, sobre la avenida Inglaterra en Guadalajara, el funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que por instrucción presidencial se actuará con justicia social.

Explicó que se analizará cada caso de manera individual y que ninguna familia será desalojada sin alternativa, ya que, con el acompañamiento de la CONAVI, las personas desplazadas serán integradas a programas de vivienda.

Finalmente, indicó que su presencia en Jalisco, como la del titular de la Agencia de Trenes y Transporte Publico Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, se debe a la firma de un convenio con el Gobierno del Estado y los municipios por donde pasará el tr azo del tren, para que se brinden las facilidades administrativas y se instale una ventanilla única, donde se atienda lo relativo para lograr la construcción de esta importante obra.