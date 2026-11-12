El Sistema de Cuidados de Jalisco se convierte en referente para otros estados

El modelo de cuidados que comenzó a tomar forma en Jalisco ya traspasa las fronteras del estado. Legisladoras y legisladores de distintas entidades han volteado a ver la experiencia jalisciense para conocer cómo establecer una política pública que reconozca el trabajo de quienes cuidan y garantice el derecho de las personas a recibir atención.

La diputada Gaby Cárdenas

Detrás de esta propuesta está la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco e impulsora de la Ley del Sistema Integral de Cuidados, aprobada en febrero de 2024. Jalisco se convirtió así en el primer estado del país en contar con una legislación de este tipo, una experiencia que ahora es consultada por representantes de Movimiento Ciudadano de otras entidades e incluso para posibles propuestas de alcance federal.

El tema comienza a ganar terreno en el país. La Ciudad de México aprobó su ley de cuidados el 26 de mayo de 2026; en el Estado de México, Movimiento Ciudadano anunció que buscará recursos en el presupuesto del próximo año para establecer un sistema estatal, mientras que el Congreso de Nuevo León autorizó en octubre mesas de trabajo para desarrollar un marco jurídico. En el Senado permanece pendiente la reforma constitucional para crear un Sistema Nacional de Cuidados, avalada por la Cámara de Diputados desde 2020.

“Lo que construimos en Jalisco está a disposición de cualquier estado que quiera tomarlo. Cuando compañeras y compañeros de otras entidades me preguntan cómo lo hicimos, la respuesta siempre es la misma: con ley, con presupuesto y con una institución que lo haga funcionar todos los días, porque la mamá que cuida a su hijo con discapacidad en Zapopan vive lo mismo que la de Puebla o la de Sonora”, señaló Cárdenas.

La diputada Gaby Cárdenas

De la Constitución al presupuesto

La construcción del sistema no se limitó a la aprobación de una ley. El primer paso ocurrió en octubre de 2022, cuando Jalisco incorporó a su Constitución el derecho a cuidar y a ser cuidado. Posteriormente, el 16 de febrero de 2024, el Congreso local aprobó por unanimidad la Ley del Sistema Integral de Cuidados, con la que se estableció una Junta Estatal para coordinar el trabajo de las dependencias involucradas.

A partir de ese marco se desarrolló el Programa Estatal de Cuidados Visión 2030 y se modificó la Ley del Presupuesto para identificar, en cada ejercicio fiscal, cuánto destina el gobierno a las acciones relacionadas con esta responsabilidad social.

Los resultados ya tienen reflejo en las finanzas estatales. El presupuesto de 2026 contempla más de 20 mil millones de pesos en acciones vinculadas con los cuidados, distribuidas entre al menos diez dependencias y organismos. También opera un programa de apoyo económico que entrega dos mil pesos mensuales a personas cuidadoras, con cuatro mil 270 beneficiarios en 124 municipios.

Cárdenas considera que hacer visibles estos recursos es una de las principales aportaciones del modelo y una herramienta que otros gobiernos pueden incorporar sin necesidad de comenzar desde cero. “Lo que se nombra en el presupuesto es más difícil de recortar”, destacó.

La diputada Gaby Cárdenas y Maye Villa de Lemus, la presidenta del Sistema DIF Jalisco

Maye Villa y el DIF, del diagnóstico a las acciones

Una parte fundamental para que la legislación avance ha sido la intervención del Sistema DIF Jalisco, presidido por Maye Villa de Lemus, que ha aportado información sobre las necesidades de las personas cuidadoras y promovido compromisos entre las instituciones públicas.

Como parte de ese trabajo, el 16 de febrero de 2026 se presentó en Casa Jalisco el Diagnóstico Estatal de Cuidados, elaborado por el DIF mediante un ejercicio de investigación en las doce regiones de la entidad. Para integrar el documento se realizaron encuestas en mil 619 hogares y a mil 600 personas cuidadoras, además de 28 grupos de enfoque y 38 entrevistas a profundidad.

Los resultados permitieron dimensionar la magnitud de una labor que con frecuencia permanece fuera de las estadísticas y del reconocimiento económico: seis de cada diez personas mayores de 15 años se identifican como cuidadoras y nueve de cada diez realizan esta actividad sin recibir remuneración. El estudio también reveló que 61.2 por ciento estaría dispuesto a utilizar un centro de cuidados cercano, seguro y de calidad.

Al presentar los resultados, Maye Villa de Lemus señaló que el propósito es que “el cuidado deje de sentirse como una responsabilidad individual y se convierta en una tarea compartida”.

La siguiente etapa fue la firma, el pasado 29 de octubre, de la Agenda Estatal de Cuidados “Cuidar nos Une”, encabezada por Villa de Lemus durante el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. En ella, autoridades estatales e integrantes de la Junta Estatal de Cuidados asumieron compromisos para incorporar esta perspectiva en sus espacios de trabajo y en la prestación de servicios.

Entre las medidas acordadas están la instalación de salas de lactancia y ludotecas, la incorporación del enfoque de cuidados en la planeación del gasto público y el impulso de rutas de transporte para facilitar los traslados de quienes cuidan y reciben atención.

Cárdenas reconoció la participación del organismo asistencial en la consolidación del sistema y consideró que su experiencia demuestra que una legislación necesita instituciones que la lleven a la práctica.

“Una ley se aprueba en una sesión y un sistema se construye todos los días. Desde el DIF Jalisco, Maye Villa le dio a esta ley lo que ninguna votación puede darle: un diagnóstico levantado en todas las regiones y compromisos firmados por quienes operan los programas. Lo que otros estados pueden replicar de Jalisco incluye también esa manera de hacer equipo entre quien legisla y quien gobierna”, afirmó.

La diputada Gaby Cárdenas

El trabajo de cuidados también mueve la economía

La dimensión del problema explica por qué el tema ha comenzado a ocupar espacios en las agendas legislativas. Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares del INEGI, en 2024 las actividades domésticas y de cuidados sin remuneración representaron un valor de ocho billones de pesos, equivalente a 23.9 por ciento del PIB nacional. Las mujeres contribuyeron con 72.6 por ciento de ese monto.

Para la diputada, la experiencia de Jalisco puede reproducirse en otros estados porque no depende de crear estructuras completamente nuevas, sino de aprovechar instrumentos existentes: constituciones, leyes presupuestales, sistemas DIF y gobiernos municipales. A esto se suma el respaldo político que obtuvo la legislación jalisciense, aprobada con los votos de todas las fuerzas representadas en el Congreso local.

“Quien cuida sostiene al país, y ya es hora de que el país la sostenga a ella. Lo que más le falta a una persona cuidadora es tiempo para trabajar, para estudiar o para dormir una noche completa, y ese tiempo se devuelve con estancias infantiles, centros de día y espacios de respiro”, expresó.

También abre camino en industrias creativas

La agenda legislativa de Gabriela Cárdenas incluye otro ámbito en el que Jalisco busca marcar precedente: las industrias creativas. La entidad es la primera del país en contar con una ley específicamente dedicada a impulsar este sector.

La Ley para el Desarrollo y Fomento de las Industrias Creativas fue aprobada el 28 de mayo de 2026 y entró en vigor el 29 de julio. Su elaboración incluyó la participación de representantes de la industria y establece cuatro herramientas para organizar y fortalecer su crecimiento: una Agenda Única con revisiones semestrales, un Consejo Estatal con participación de la academia, iniciativa privada y sociedad civil, un Padrón Estatal y el Fondo Jalisco Creativo.

Este fondo contempla financiamiento para proyectos, capacitación y formación de talento, así como incorporación de tecnología. La legislación también establece que la mitad de los apoyos deberá dirigirse a mujeres.

La apuesta tiene un sustento económico. De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México del INEGI, durante 2024 las actividades culturales y creativas generaron 865 mil 682 millones de pesos, equivalentes a 2.8 por ciento del PIB, además de un millón 430 mil empleos.

Con este marco jurídico, Jalisco busca ofrecer una ruta para que otras entidades fortalezcan sus industrias creativas mediante reglas de operación, transparencia, distribución regional de recursos y participación equilibrada de mujeres.

“Jalisco decidió tratar la creatividad como lo que es, una industria que genera empleo e inversión. Cualquier estado puede hacer lo mismo, porque talento hay en todo el país”, afirmó Cárdenas.

Presupuesto 2027, la siguiente prueba

La continuidad de ambos proyectos tendrá un nuevo punto de evaluación durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2027. Cárdenas, desde la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, adelantó que buscará mantener y ampliar la presencia de las acciones de cuidados en las cuentas estatales, además de conseguir una partida presupuestal para el Fondo Jalisco Creativo.

El proyecto de presupuesto fue entregado al Congreso por el Ejecutivo estatal el pasado 30 de octubre, por lo que su análisis será una oportunidad para definir qué tanto respaldo financiero tendrán estas políticas durante el siguiente ejercicio.

“Haber llegado primero no nos da derecho a quedarnos quietos. Hay tareas que sí se vale copiar, y en cuidados y en industrias creativas Jalisco ya hizo la suya”, concluyó.