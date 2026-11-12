Empleado de SIAPA pide moche de $60 mil para cancelar adeudo de millón y medio; ya está detenido

Un empleado del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) fue detenido luego de haber sido señalado de pedir a locatarios del Mercado Salvador Orozco Loreto, ubicado en Tlaquepaque, la cantidad de 60 mil pesos a cambio de cancelar un adeudo de más de un millón 500 mil.

El SIAPA informó sobre la orden de aprehensión que fue cumplimentada en contra de uno de sus trabajadores, identificado como Javier “N”, quien fue denunciado por el propio organismo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco.

El caso fue hecho público por medios de comunicación desde el pasado 31 de octubre, después de que presuntamente el día 24 de ese mes, un hombre llamado Javier Briseño, quien iba en una camioneta con logotipos del SIAPA, se presentó en el mercado ya señalado, el cual está en la Colonia Nueva Santa María, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, para ofrecer perdonar al 100 por ciento, el pago de un millón 508 mil 69 pesos, que por consumo de agua adeudan los más de 40 locales de dicho mercado.

En una grabación en video hecha pública, se escucha que Javier les instruye a los comerciantes ir a las oficinas del SIAPA y buscar a un funcionario de nombre “Manuel” o “Imanol” para que concretara la acción, a cambio de ganarse él también, “un dinerito”.

Javier habría hecho la advertencia de que si no pagaban los 60 mil pesos a más tardar el pasado 30 de octubre, ya no podrían dejar en ceros el adeudo por el agua, aunque si después de esa fecha entregaban el dinero del “moche”, tendrían una condonación del 80 por ciento y la deuda quedaría en 301 mil pesos.

“Una vez que se hicieron públicos estos señalamientos, el SIAPA inició de manera inmediata las investigaciones administrativas correspondientes, identificó al trabajador presuntamente involucrado y, a través de su Dirección Jurídica, presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 3 de noviembre”, señaló el organismo.

Agregó que como parte de las diligencias se proporcionó “información laboral, documentación institucional y elementos relacionados con los hechos denunciados, a fin de contribuir al esclarecimiento de las posibles irregularidades”.

Tras las investigaciones por parte del Ministerio Público, un juez de control dictó el 11 de noviembre la orden de aprehensión contra el trabajador, dentro de la carpeta de investigación 1562/2026.

Javier “N” fue detenido este mismo miércoles y ahora debe responder ante un juez por su probable participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

El SIAPA enfatizó que “el procedimiento penal continuará ante las autoridades competentes, respetando en todo momento los derechos de la persona imputada y el principio de presunción de inocencia”.

¿Y QUÉ PASÓ CON “IMANOL”?

El SIAPA indicó que continuará colaborando con las autoridades para determinar si existen otras personas involucradas y garantizar que cualquier conducta irregular sea investigada y sancionada conforme a derecho.

Con base en lo anterior se presume que el organismo y la Fiscalía Anticorrupción identificarán y procederán en contra del tal “Imanol” o “Manuel” -aunque también hay indicios de que podría llamarse “Emanol”- quien supuestamente iba a recibir el “moche” de parte de los comerciantes.

El SIAPA aseguró que no permitirá que ningún trabajador utilice su cargo, los bienes institucionales o la confianza de los usuarios para obtener beneficios personales indebidos.

“Asimismo, recuerda a la ciudadanía que cualquier aclaración, descuento o regularización de adeudos debe realizarse exclusivamente mediante los procedimientos y canales oficiales autorizados por el SIAPA”.

Además pidió a los usuarios denunciar cualquier solicitud irregular de dinero o cualquier ofrecimiento de cancelación de adeudos fuera de los mecanismos institucionales.