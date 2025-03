Comer kiwi con piel tiene 50% más fibra y antioxidantes

El kiwi aporta bastantes beneficios para la salud

Si nunca has intentado comerte un kiwi con todo y cascara podrías empezar a ponerlo en práctica. A pesar de lo que algunos puedan pensar, comerlo así no solo es seguro (claro, después de limpiarlo), si no que es bastante beneficioso para la salud.

Numerosos expertos en nutrición y alimentación saludable han defendido esta practica, entre ellos Marian García, doctora en Farmacia y divulgadora científica conocida como “Boticaria García”, quien ha explicado en varias ocasiones que comer el kiwi entero aporta un extra nutricional bastante notable.

El kiwi, si es ingerido con su cascara, se estima que aporta aproximadamente un 50% más de fibra, un 32% más de folatos y un 34% más de vitamina E, que uno pelado. Además, tiene capacidades antioxidantes se y éstas se triplican cuando es ingerida la piel, lo que ayudaría a combatir el estrés oxidativo y contribuiría a la prevención del envejecimiento celular.

Fuera de lo meramente nutricional, comerlo así es una opción más práctica, tal y como comeríamos una manzana, fácil y practico, incluso si lo tomaras en licuado, no haría falta pelarlo.

Como con otras frutas, es ideal buscar las piezas que se encuentren en mejor estado, se recomienda que los kiwis que estén semiduros al tacto y sin manchas, arrugas ni zonas blandas.

Para saber si un kiwi está maduro puedes presionarlo con los dedos y este deberá ceder solo un poco, si este esta maduro puede conservarse varios días en el refrigerador.

Preparación:

1. Compra tu variedad de kiwi preferida (verde o dorado).

2.Lávalo con agua fría y quita la pelusilla.

3. Frótalo con un paño limpio o un cepillo suave para eliminar la suciedad.

4. Corta los extremos duros si lo deseas.

5. Y listo: no lo peles.

Usualmente la barrera que muchos ponen para empezar en esta práctica es la textura de la piel, sin embargo es cuestión de acostumbrarse a ello, aunque podrías optar por un un kiwi amarillo para empezar ya que su piel es mas fina y menos áspera.

La piel del kiwi es más versátil que solo su valor nutricional, es usada en el mundo culinario ya que puede emplearse como un ablandador natural de proteínas por la enzima actinidina, simplemente la piel se frota en la carne o el pescado antes de cocinarlas.

(Información cortesía de USA Today y Europa Press)