Alertan por golpes de calor en mascotas ante altas temperaturas en Guadalajara

Ante el incremento de las temperaturas en Guadalajara, la Dirección de Bienestar Animal hizo un llamado a la ciudadanía para extremar cuidados con sus mascotas, ya que también son vulnerables a sufrir golpes de calor, una condición que puede poner en riesgo su vida.

El titular de la dependencia, Guillermo Korkowski Sivilla, advirtió que la exposición prolongada al Sol puede provocar hipertermia, un trastorno que ocurre cuando los animales alcanzan temperaturas corporales peligrosas, cercanas a los 43 grados.

De acuerdo con el funcionario, este tipo de afectación puede derivar en complicaciones graves de salud, por lo que es fundamental mantener a los animales en espacios frescos, con sombra y con acceso constante a agua limpia y fresca.

Entre las principales recomendaciones destaca evitar dejar a las mascotas dentro de vehículos, ya que la temperatura en el interior puede elevarse rápidamente y resultar fatal en cuestión de minutos.

Asimismo, se pide a la población estar atenta a señales de alerta como jadeo excesivo, agitación o incremento del ritmo cardíaco, ya que estos pueden ser indicios de que el animal está sufriendo un golpe de calor.

También se recomienda modificar los horarios de paseo, priorizando las primeras horas de la mañana o la tarde-noche, cuando la intensidad del Sol es menor. Sacar a las mascotas durante las horas más calurosas no solo incrementa el riesgo de deshidratación, sino que también puede provocar quemaduras en sus cojinetes al caminar sobre superficies calientes.

Finalmente, el Gobierno de Guadalajara reiteró la importancia de la tenencia responsable y exhortó a la ciudadanía a proteger a sus animales de compañía durante esta temporada, a fin de garantizar su bienestar y salud.