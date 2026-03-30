Atienden a más de 11 mil productores en ventanillas de apoyo al campo durante 2026

. . (marcovargas)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) concluyó el proceso de recepción de más de 11 mil solicitudes de productoras y productores del estado, quienes acudieron a las ventanillas abiertas del 18 al 27 de marzo de 2026 para acceder a los programas de apoyo al campo.

Este año se habilitaron 12 sedes en municipios del interior como Ciudad Guzmán, Yahualica, El Grullo, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tala, Tepatitlán y Tomatlán, además de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga en la Zona Metropolitana.

Los programas disponibles fueron:

Impulso Agro Jalisco

Producción y Tecnología

Jalisco Agro Sustentable

Agro-innovadoras y Jóvenes del Campo de Jalisco

Fondo Especial para la Ganadería y el Sector Lechero

Los apoyos están orientados a fortalecer la producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, así como proyectos de innovación, uso eficiente de recursos naturales y emprendimiento rural.

Eduardo Ron Ramos, titular de SADER Jalisco, destacó que los programas buscan mejorar la competitividad del campo y brindar herramientas directas a las y los productores. “El propósito es garantizar que los apoyos se entreguen de manera directa, impulsando el desarrollo de las familias que dependen del sector agroindustrial”, señaló.

Entre los testimonios, la señora Margarita Machuca, de Ixtlahuacán del Río, compartió que aplicó para un proyecto de nopalera junto con su esposo; mientras que Don Bernardo García, del Ejido Lomas de Tejeda, resaltó que los apoyos cubren hasta el 70% de los proyectos solicitados.

En materia de ganadería y sector lechero, la convocatoria abrirá el próximo 13 de abril, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Jalisco y asociaciones locales, para impulsar acciones de repoblamiento de hatos, mejoramiento genético, infraestructura productiva y sistemas de trazabilidad.

Con el cierre de ventanillas, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de generar oportunidades para el desarrollo del campo y las comunidades rurales del estado.

Para saber más: Las convocatorias pueden consultarse en el portal oficial de SADER Jalisco: sader.jalisco.gob.mx/convocatorias.