Tlaquepaque impulsa Caravanas del Empleo con módulos itinerantes

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque implementa las Caravanas del Empleo, una estrategia de módulos itinerantes que busca acercar oportunidades laborales a la población y facilitar el vínculo entre empresas y personas en búsqueda de trabajo.

El director de Gestión Empresarial e Industrial, Gabriel Hernández Pérez, explicó que el programa tiene como objetivo apoyar tanto al sector empresarial como a quienes buscan empleo, especialmente en zonas donde se requiere acceso cercano a estas oportunidades.

Actualmente operan tres módulos en distintos puntos del municipio: los martes en la zona centro, afuera de la Presidencia Municipal; los miércoles en la estación Fray Angélico del Macrobús; y los jueves frente a la estación del Tren Ligero en Centro Sur.

Todos brindan atención en un horario de 10:00 a 14:00 horas. El servicio se suspenderá durante el periodo vacacional y se reanudará el 14 de abril.

Además, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Gestión Empresarial e Industrial, ubicadas en la calle Morelos número 288, donde se ofrece atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

El funcionario señaló que la intención es llevar las vacantes a zonas con mayor densidad poblacional y necesidades laborales, para evitar traslados largos por parte de los solicitantes.

En las caravanas participan alrededor de 25 empresas, principalmente de carácter nacional, que ofertan cerca de 400 vacantes en áreas como administración, técnica, ingeniería, operación y limpieza, entre otras, dirigidas a distintos perfiles y niveles de experiencia.

De acuerdo con el municipio, aproximadamente 150 personas han conseguido empleo a través de este programa o mediante la atención directa en oficinas. Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 33 1653 7446 o 33 3860 0486, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.