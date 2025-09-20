Alista la bicicleta: habrá Vía RecreActiva nocturna este sábado por 21 aniversario

La Vía RecreActiva de Guadalajara cumple 21 años y para celebrarlo, el Consejo Municipal del Deporte (Comude) realizará una Vía Nocturna.

David Prado, director del Comude Guadalajara, informó que el sábado, a partir de las 19:00 horas, la Avenida Juárez-Vallarta, de Federalismo a los Arcos, será para los ciclistas y peatones que acudan a la primera edición nocturna de la Vía.

El funcionario municipal recordó que no se permite hacer el recorrido con vehículos eléctricos, además de que es recomendable usar reflejantes, luces y estar pendiente de los menores en todo momento.

“La vía nocturna tiene la misma característica que la Vía Recreativa dominical, es para que podamos salir a caminar, a trotar, a correr, a andar en bicicleta, en patines, con la familia, con mascotas (…) recordarles también a todos, que los vehículos eléctricos no están permitidos ni para esta jornada nocturna, ni en la Vía RecreActiva todos los domingos”, agregó.

Para la jornada nocturna se contarán con las medidas preventivas de seguridad, pues se tendrá el apoyo de la Comisaría, de Protección Civil y Bomberos, personal de Inspección y Vigilancia, la Coordinación de Servicios Municipales, paramédicos y agentes de Movilidad para apoyar a los automovilistas en las vías alternas a la vía.

Prado comentó que la vía nocturna es sólo el inicio de la celebración, pues el 21 de septiembre se tendrán diversas actividades especiales en el Parque San Jacinto.

Entre las actividades habrá un social run a las 8:00 horas, una macro clase de jumping, función de lucha libre a las 11:00 horas, activaciones futboleras con motivo del Mundial 2026 y la presentación de un grupo de cumbia y un norteño.

También se prevén actividades en los 31 kilómetros de la Vía Recreativa en las que participarán diversas dependencias del Gobierno, así como de particulares.

“Invitarlos a todos este próximo sábado a partir de las 7:00 de la noche en la primera jornada nocturna de la Vía Recreativa y el domingo, a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde, en el Parque San Jacinto, tendremos la celebración principal”.