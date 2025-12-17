Presentan La Única, tarjeta que integra apoyos sociales, servicios y soluciones financieras

Con el objetivo de ofrecer a las y los jaliscienses una herramienta moderna, segura e incluyente, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco, un instrumento que integra en un solo medio el acceso a apoyos sociales gubernamentales, servicios públicos y financieros, con lo que se busca facilitar la relación entre la ciudadanía y el gobierno estatal.

La Tarjeta Única permitirá a las y los beneficiarios recibir apoyos del Gobierno de Jalisco, utilizar el transporte público, acceder al Seguro Médico al Estilo Jalisco y obtener descuentos en multas y recargos de infracciones estatales. Se trata de una herramienta personal, gratuita, sin anualidad y única en su tipo a nivel nacional, diseñada para convertirse en un medio universal de acceso a los beneficios públicos.

“La tarjeta es universal, es modernidad, es pensar global, porque Jalisco es un estado de primer mundo y como tal nos debemos de comportar. Muchas gracias a VISA, que es la plataforma que nos ayudó, muchas gracias a Broxel”, afirmó el Gobernador, al destacar el respaldo internacional que da soporte tecnológico y financiero a este nuevo instrumento.

Además de concentrar apoyos sociales, La Única promueve la inclusión financiera al permitir depositar y retirar dinero, pagar servicios, realizar compras en línea y ahorrar con un rendimiento anual del 10 por ciento. En una siguiente etapa, se prevé que las y los usuarios puedan acceder a créditos y recibir remesas con tasas preferenciales, ampliando las oportunidades económicas para la población.

El Gobernador subrayó que este proyecto posiciona a Jalisco como ejemplo nacional en modernidad gubernamental y financiera. “Ninguna otra entidad federativa en la República Mexicana tiene algo ni siquiera cercano. Trabajamos durante todo un año, porque esto era algo que habíamos conceptualizado desde hacía mucho tiempo”, explicó Lemus Navarro.

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Alberto Esquer Gutiérrez, adelantó que en una primera etapa se proyecta que un millón y medio de jaliscienses tramiten la tarjeta, con la meta de llegar a tres millones de usuarios al cierre de la administración.

“Tres millones de jaliscienses que puedan recibir remesas, que puedan tener el Seguro Médico al Estilo Jalisco, que pueden recibir un tipo de beneficio en todas las Secretarías del gabinete”, dijo, al detallar que el registro estará disponible a partir del 12 de enero y la entrega iniciará el 19 de enero en módulos distribuidos en distintos municipios del estado.

Con La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco, el Gobierno del Estado avanza hacia un modelo más eficiente, accesible y cercano.

En el evento se contó con la presencia de Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud; Priscilla Franco Barba, Secretaria del Sistema de Asistencia Social; Rafael Orendain Parra, Secretario de Administración; Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública; Diego Monraz Villaseñor; Secretario de Transporte; y Fabiola Loya Hernández, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

