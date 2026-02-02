Disminuyen los homicidios dolosos en Jalisco

La estrategia de seguridad y procuración de justicia implementada en la entidad, refleja avances significativos, pues durante enero de 2026 el homicidio doloso registró una reducción de 13.2 por ciento en comparación con el mes inmediato anterior.

Es decir, mientras en diciembre de 2025 se registraron 91 casos, en enero hubo 79.

El resultado es aún más notable en el comparativo anual. En el análisis de enero 2026 en contraste con enero 2025, se registra una disminución de 36.3 por ciento.

En enero de 2025 se registraron 124 víctimas de homicidio, mientras que enero de 2026 concluyó con 79 decesos por esta causa. La tendencia refuerza el impacto positivo que ha tenido la estrategia estatal en el combate a los delitos de alto impacto.

La reducción sostenida en la incidencia de homicidios dolosos es producto del modelo de coordinación entre las corporaciones municipales, el Gobierno del Estado y las instancias federales como la Guardia Nacional y Defensa, lo que ha permitido fortalecer los operativos territoriales, mejorar el intercambio de información y agilizar las intervenciones en puntos prioritarios.

Las mesas de análisis y la integración del trabajo operativo, de inteligencia y patrullaje focalizado son fundamentales para inhibir la violencia y actuar de manera oportuna ante situaciones de riesgo.

La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso de mantener un esfuerzo conjunto, permanente y basado en resultados, con el objetivo de seguir reduciendo los delitos que afectan a la ciudadanía y consolidar un entorno más seguro para todas y todos.