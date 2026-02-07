Fortalece Gobierno de Jalisco capacidad operativa contra riesgos sanitarios en la entidad

Con el objetivo de impulsar las acciones de vigilancia y protección sanitaria de la población, el Gobierno del Estado realizó la entrega de 20 vehículos a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), en el municipio de Zacoalco de Torres.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de vehículos para la comisión para la protección contra riesgos sanitarios del Estado del Jalisco en el municipio de Zacoalco de Torres (EDGAR QUINTANA)

En la gira el Gobernador del Estado presentó la pavimentación de la calle Abasolo, en la localidad General Andrés Figueroa, y supervisó los trabajos del Plan Carretero Estatal 2025-2030 en la Carretera 401 Zacoalco de Torres -Acatlán de Juárez -Techaluta.

Las autoridades anunciaron que se impulsará la Denominación de Origen y la Declaratoria del Equipal como Patrimonio Intangible del Estado. Zacoalco de Torres es productor ancestral de equipales y otros muebles elaborados con la misma técnica, materiales y procesos.

Con una inversión de 8 millones 725 mil pesos, las 20 unidades —17 para labores operativas y tres más para tareas administrativas— reforzarán el trabajo de COPRISJAL en las Regiones Sanitarias de la entidad.

Lemus Navarro señaló que la entrega de unidades ampliará y mejorará la cobertura de acciones de verificación en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), y en el interior del estado.

“Sin duda alguna, lo más importante es la salud de las y los jaliscienses. Nosotros nos propusimos tener el sistema más sólido de salud de toda la República Mexicana, y esto requiere inversión, capacitación, pero sobre todo, tener al personal humano, que es lo más valioso que tenemos en Jalisco”, afirmó.

El mandatario jalisciense añadió que para el cumplimiento adecuado de las funciones de COPRISJAL, se impulsa la capacitación permanente de su personal, la eficiencia operativa, el ahorro en insumos y la seguridad, así como la integridad del personal verificador sanitario.

Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, destacó que las 20 unidades reforzarán la protección a la salud y prevención de riesgos sanitarios, en particular, ante eventos multitudinarios como el Mundial 2026.

“El día de hoy 17 vehículos serán utilizados para la vigilancia, para la verificación de establecimientos, de hospitales, de todos los (espacios) que debe estar en orden desde el punto de vista sanitario para que nuestro sistema siga siendo el primero en el estado de Jalisco“, comentó.

Pérez Gómez adelantó que en tres semanas se firmará el acuerdo para habilitar una Sala de Expulsión en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal, la cual fortalecerá los servicios obstétricos en la región y se dará cumplimiento a este compromiso que hizo el Gobernador con el municipio.

COPRISJAL es la instancia gubernamental responsable de llevar a cabo acciones de regulación, control y fomento sanitarios, enfocadas en proteger a la población contra los riesgos asociados a establecimientos que proveen productos y servicios, insumos para la salud, así como aquellos que prestan servicios de diagnóstico y atención médica.

También atiende situaciones relacionadas con factores ambientales y emergencias sanitarias en el estado de Jalisco.

En la gira de trabajo por Zacoalco de Torres el Gobernador, Pablo Lemus, acudió a la localidad General Andrés Figueroa, donde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), realizó la construcción integral de la calle Abasolo, con una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos.

Lemus Navarro explicó que la vialidad beneficia a cientos de personas que transitan esta vía, ahora de manera más segura y ágil.

Rehabilitación de la calle Abasolo en el municipio de Zacoalco de Torres (EDGAR QUINTANA)

“Vean esta calle, este ingreso que hicimos a esta delegación. Es la calle Abasolo, en concreto hidráulico (...), 620 metros, instalaciones hidráulicas, banquetas, miren nada más, qué chulada”, compartió.

David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, explicó que entre las acciones hechas destacaron pavimentación con concreto hidráulico, redes hidrosanitarias, cruceros seguros, señalamiento horizontal, banquetas y guarniciones.

Lemus Navarro también realizó una supervisión de los trabajos que lleva a cabo SIOP en la Carretera 401 Zacoalco de Torres -Acatlán de Juárez -Techaluta, donde el Gobierno de Jalisco invierte 140 millones de pesos y forma parte de las acciones del Plan Carretero Estatal 2025- 2030.

“Esto es una gran noticia para la seguridad de las y los jaliscienses, que ya prefieren, por mucho, transitar por las carreteras estatales que por las carreteras federales. Les repito, Jalisco tiene las mejores carreteras estatales de toda la República Mexicana”, dijo el mandatario.

En esta visita el mandatario estatal, Pablo Lemus, visitó a los artesanos tradicionales de equipales, así como una fábrica que realiza este tipo de muebles que dan identidad a Zacoalco de Torres.

En compañía de Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura del Gobierno de Jalisco, Lemus Navarro anunció que se impulsará la Denominación de Origen y la Declaratoria del Equipal como Patrimonio Intangible del Estado.

El martes 10 de febrero, los artesanos y portadores de esta tradición, entregarán una petición formal a la Secretaría de Cultura para solicitar la Declaratoria del Equipal como Patrimonio Cultural Inmaterial de Jalisco al Congreso del Estado.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura Jalisco la manifestación de Las Técnicas Tradicionales de Elaboración del Equipal, está inscrita en el Inventario Estatal de Patrimonio Cultural, en el ámbito Técnicas y Diseños de todas las Artes Populares y Artesanales Tradicionales.

“Vamos a hacer muchas más cosas por Zacoalco de Torres, entre ellas, vamos a hacer una promoción, no solamente nacional, sino internacional en torno a los equipales”, resaltó Lemus Navarro.

Nancy Toscano Hoyos, Presidenta Municipal de Zacoalco de Torres, agradeció los apoyos brindados a esta demarcación, entre ellos, el aval para impulsar el Equipal como Patrimonio Intangible del Estado, y en próximos días, la creación de una Sala de Expulsión que fortaleza los servicios obstétricos locales, permitiendo que más niñas y niños puedan nacer en su tierra.

En la gira de trabajo del Gobernador, Pablo Lemus, en Zacoalco de Torres, estuvieron presentes Héctor Hugo Bravo Hernández, Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco; José Antonio Muñoz Serrano, Comisionado de COPRISJAL; así como otras autoridades estatales, municipales y habitantes de varias localidades.