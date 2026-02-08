Hospitales Civiles de Guadalajara instalan módulos gratuitos de vacunación contra el sarampión

Los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) iniciaron jornadas de vacunación gratuita contra el sarampión, con la instalación de módulos en sus tres sedes, dirigidos a la población en general como medida preventiva y para la actualización de esquemas de vacunación.

Los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) iniciaron jornadas de vacunación gratuita contra el sarampión (RAY CAMPE)

Los módulos operan de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, mientras que el Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” también brindará atención los sábados.

¿Por qué es importante vacunarse?

El doctor Esteban González Díaz, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y Medicina Preventiva del HCG “Fray Antonio Alcalde”, explicó que la vacuna es clave para evitar complicaciones graves.

“Lo que previenen estas vacunas es la enfermedad grave; se previene la hospitalización, disminuye el riesgo de mortalidad y, si se vacuna a la suficiente cantidad de personas, se alcanza la inmunidad de rebaño”, señaló.

Los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) iniciaron jornadas de vacunación gratuita contra el sarampión (RAY CAMPE)

SEDES, DIRECCIONES Y HORARIOS

Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”

Calle Hospital 314, colonia El Retiro

Población de 12 a 49 años

Lunes a viernes: 8:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas

Sábados: 8:00 a 13:00 horas

Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

Puerta principal, Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia, Guadalajara

Población de 6 meses a 49 años

Lunes a viernes: 8:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas

Hospital Civil de Oriente (HCO)

Nuevo Periférico Oriente s/n, colonia Guadalupana, junto al CUTonalá

Población en general

Lunes a viernes: 8:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas

Los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) iniciaron jornadas de vacunación gratuita contra el sarampión

¿Quiénes no deben vacunarse?

Aunque la vacuna es segura para la mayoría de la población, no se recomienda para:

Personas gestantes o que planean embarazarse

Personas lactantes con bebés menores de seis meses

Pacientes con defensas bajas por trasplantes recientes

Personas con enfermedades inmunodepresoras o en tratamiento con quimioterapia

Estas jornadas se suman a la campaña de vacunación de la Secretaría de Salud Jalisco, en la que participan más de 700 brigadistas de la Universidad de Guadalajara, con la meta de aplicar 50 mil dosis diarias y alcanzar dos millones de vacunas en tres semanas.