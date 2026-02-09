Fiscalía del Estado capacita a más de 23 mil personas en prevención del delito durante 2025

Con el objetivo de informar, sensibilizar y fortalecer la cultura de la denuncia, la Fiscalía del Estado, a través de la Coordinación de Prevención del Delito, impartió jornadas informativas a más de 23 mil personas en toda la entidad durante 2025.

Estas actividades estuvieron dirigidas a estudiantes, docentes, servidores públicos, madres y padres de familia, cuidadores y ciudadanía en general, quienes participaron en sesiones formativas realizadas en escuelas y espacios públicos, con el fin de brindar herramientas prácticas para identificar riesgos, prevenir delitos y conocer los mecanismos de denuncia.

Las jornadas se estructuraron en dos ejes principales: prevención del delito y la violencia, así como ciberprevención. En el primer rubro se abordaron temas como violencia en el entorno escolar y en el noviazgo, abuso sexual infantil, fraude, extorsión, hostigamiento y acoso sexual, con el propósito de fomentar la detección temprana y la actuación oportuna.

En el apartado de ciberprevención, especialistas compartieron información sobre violencia digital y sus distintas modalidades, entre ellas grooming, sexting y ciberacoso, además de analizar los usos y riesgos de la inteligencia artificial, un tema cada vez más relevante en el contexto actual.

Durante las sesiones, las y los participantes recibieron orientación sobre cómo actuar en caso de ser víctimas o conocer a alguien que atraviese por una situación de riesgo, así como los pasos para iniciar un proceso de denuncia ante las autoridades competentes.

La Coordinación de Prevención del Delito informó que estas jornadas se imparten de manera permanente y están disponibles para la población que las solicite, a través del teléfono 33 3837 6000, extensión 15744, o del correo electrónico prevenciondeldelito.fe@jalisco.gob.mx. Asimismo, en la extensión 15878 se brinda asesoría directa para casos de posible fraude o extorsión.

Además, la ciudadanía puede acceder a información y orientación mediante las redes sociales Cibernética Jalisco, en Facebook, y @CiberneticaJal, en X.

La Fiscalía del Estado reiteró el llamado a la población a participar activamente en estas jornadas y fortalecer la comunicación con las autoridades, al subrayar que la prevención es una responsabilidad compartida y una herramienta clave para construir entornos más seguros y fortalecer el tejido social en Jalisco.