Procuraduría Social de Jalisco acerca la justicia a las comunidades y fortalece su modelo de atención

Para ampliar el acceso a la justicia con un enfoque humano, la Procuraduría Social de Jalisco brindó 40 mil 990 servicios en distintas localidades del estado durante 2025, a través del fortalecimiento del Módulo Itinerante Identidad y Justicia. Esta estrategia permitió llevar asesoría jurídica gratuita y atención directa a comunidades que tradicionalmente enfrentan barreras para acceder a los servicios legales.

En un periodo de 76 días hábiles, los servicios ofrecidos por el módulo itinerante alcanzaron una efectividad de solución en sitio del 95 por ciento, además de dar seguimiento institucional a 833 casos, lo que refleja la capacidad de respuesta inmediata y el acompañamiento continuo que caracteriza a la dependencia. Para 2026, la Procuraduría Social prevé reforzar los servicios itinerantes, la asesoría jurídica gratuita y la atención con perspectiva de género, así como ampliar su presencia territorial en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Procurador Social del Estado, Héctor Pizano Ramos, subrayó que el modelo de atención busca cambiar la lógica tradicional de la justicia. “La justicia no debe esperar a que la ciudadanía llegue a las oficinas, sino salir al territorio, acercarse a las personas y ofrecer una atención digna, oportuna y gratuita”, afirmó. Añadió que “hoy podemos decir con claridad que la justicia en Jalisco avanza, se mueve, se evalúa y se transforma, poniéndose siempre al centro a las personas”.

Como parte del fortalecimiento institucional, Jalisco será sede del XXVI Congreso Nacional de Defensorías Públicas, que se realizará del 25 al 27 de marzo y reunirá a especialistas de todo el país para reflexionar sobre criterios de defensa, innovación procesal y cooperación institucional. Al respecto, David Wong, Subprocurador de Defensoría Pública, señaló que el objetivo es “dar las mejores herramientas para que los defensores públicos de Jalisco estén a la altura de cualquier reto”.

En el ámbito de la coordinación interinstitucional, Pizano Ramos informó que mediante el Comité Interinstitucional de Mejora y Evaluación (CIMEPS) se impulsará la articulación de políticas públicas para atender problemáticas estructurales, con prioridad en la prevención y combate de la trata y explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. La tercera sesión del comité se llevará a cabo el 5 de marzo en la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), en Guadalajara.

Finalmente, en materia de justicia con perspectiva de género, la Procuraduría Social implementa una estrategia jurídica enfocada en mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que incluye litigio estratégico, diagnóstico social y coordinación institucional.

Miguel Osbaldo Carreón Pérez, Subprocurador de Servicios Jurídicos y Asistenciales, explicó la lógica territorial del modelo: “La instrucción fue muy clara: estar en la calle, hacer una procuraduría cercana a la gente y a ras del piso”.

Con estas acciones, la dependencia busca consolidar un modelo de atención más cercano, incluyente y efectivo, que amplíe el acceso a la justicia en todo Jalisco.

PARA SABER

● La Procuraduría Social brinda asesoría y asistencia jurídica gratuita, protección de derechos y ofrece representación legal en áreas familiar, civil, mercantil y penal, enfocándose en la protección de grupos vulnerables como menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

● Otras de las atribuciones de la Procuraduría es supervisar albergues e instituciones de asistencia social, al verificar el respeto a los derechos de las personas usuarias, y vigilar el funcionamiento del Registro Civil. También realiza búsquedas testamentarias, mediación, conciliación, canalización de casos.

● A través de los canales de atención ciudadana se dio servicio a 59 mil 767 personas, mediante asesoría legal que orienta sobre derechos, obligaciones y opciones jurídicas.

● Derivado de la asesorías se iniciaron 22 mil 715 juicios patrocinados en materias civil, mercantil, familiar y laboral burocrática.

● En materia penal se mantuvo una cartera activa que incluyó:

○ 5 mil 40 asuntos tradicionales.

○ 5 mil 254 del sistema acusatorio.

○ 620 de segunda instancia tradicional.

○ 685 en segunda instancia del nuevo sistema.

○ 293 amparos.

○ 26 mil 678 servicios de atención temprana.

○ 5 mil 292 asuntos en Centros de Justicia para las Mujeres.

● En representación social se registraron 40 mil 510 intervenciones familiares, y 9 mil 790 civiles y mercantiles, garantizando el debido proceso y la protección de derechos.

● Se realizaron 16 mil 437 búsquedas testamentarias para brindar certeza jurídica a la ciudadanía.

● En el Instituto de Justicia Alternativa se gestionaron 19 mil 389 visitas, reflejando el impulso a mecanismos alternativos de solución de controversias.