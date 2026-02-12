El gobierno de Jalisco se integra a la estrategia nacional “Avanzamos por México”, iniciativa de colaboración público-privada impulsada por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en alianza con BBVA México y BANCOMEXT, con el objetivo de fortalecer el turismo estatal mediante financiamiento, digitalización de servicios, promoción de destinos y educación financiera para el sector.

Impulsa Jalisco la modernización y competitividad turística con el programa “Avanzamos por México”

El programa busca impulsar la modernización y competitividad turística a través de créditos preferenciales de hasta 5 millones de pesos para empresas en Pueblos Mágicos y de hasta 25 millones de pesos para localidades turísticas, con beneficios como cero comisión por apertura y plazos de hasta 60 meses. Además, fomenta la bancarización con terminales punto de venta sin costo inicial y esquemas preferenciales de cobro electrónico, dirigidos principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas, prestadores de servicios y emprendedores locales.

La titular de la Secretaría de Turismo estatal, Michelle Fridman Hirsch, destacó que el fortalecimiento del sector requiere trabajo coordinado entre iniciativa privada y gobierno.

“El turismo tiene que ser integral, tiene que ser un trabajo coordinado, en donde la iniciativa privada, que es el motor que mueve las cosas y que hace que las cosas sucedan, tenga la facilitación y la coordinación con el gobierno de los tres niveles federal, estatal, municipales, y por supuesto, de la sociedad”, señaló.

La funcionaria subrayó que el programa representa un paso importante hacia la inclusión económica y resaltó el peso del turismo en la entidad.

“Que todos puedan trabajar del turismo, siendo la principal fuente de ingresos aquí en Puerto Vallarta, pero en el caso de Jalisco representa más del 9 por ciento del Producto Interno Bruto. Imagínense lo que eso representa, somos el tercer lugar en aportación al Producto Interno Bruto del país turístico, por encima incluso, lo tengo que decir, que Quintana Roo aportamos más y recibimos más turistas también”, expresó.

Entre los ejes estratégicos destacan promociones para viajeros nacionales, difusión de los destinos y productos turísticos de Jalisco en canales físicos y digitales, así como la adopción de pagos electrónicos y servicios digitales. También se impulsará el desarrollo económico comunitario, el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales y la capacitación financiera y tecnológica para las MiPyMEs, que representan 99 por ciento de las unidades económicas del estado, generan 72 por ciento del empleo formal y aportan cerca de 52 por ciento del Producto Interno Bruto estatal.

Fridman Hirsch afirmó que la estrategia también permitirá mejorar la regulación y certificación del sector.

“Este programa nos ayuda a regular, nos ayuda a certificar y nos ayuda a hacer un mejor turismo (…) Integramos un Consejo Consultivo Estatal de Turismo del Estado, en donde ya no solamente está Guadalajara y Puerto Vallarta, están todos los Pueblos Mágicos y todos los clústeres de segmentos turísticos con una voz para poder trabajar por todos los que integran el turismo y lo ejercen todos los días”, concluyó durante la presentación del programa.