Por primera vez en Jalisco, ciudadanía decidirá el rumbo de la inversión estatal

El Gobierno de Jalisco puso en marcha el Presupuesto Abierto y Participativo Estatal 2026, un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual la población decide qué proyectos públicos son prioritarios y cómo se destina una bolsa de hasta mil 800 millones de pesos del presupuesto estatal.

Por primera vez, el ejercicio incorpora de forma activa a niñas, niños y jóvenes, quienes participan en la votación, el diseño y la vigilancia de las obras. El proceso inició el 4 de febrero con una consulta presencial inaugurada en el Palacio de Gobierno de Jalisco y se extenderá durante 45 días, hasta el 20 de marzo.

Este modelo busca fortalecer la educación cívica, promover una visión solidaria del uso de recursos públicos y garantizar transparencia mediante datos abiertos y vigilancia social. El presupuesto participativo está respaldado por el marco normativo estatal que lo reconoce como un derecho ciudadano y establece un monto mínimo equivalente al 15 por ciento del presupuesto de inversión pública estatal.

Además, el proceso contempla un ejercicio incluyente con consultas presenciales en distintas regiones y atención a personas sin acceso a internet, así como resultados en tiempo real a través de la plataforma decidejalisco.mx.

Al respecto entrevistamos a Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana.

Secretaria, ¿qué es el Presupuesto Abierto y Participativo Estatal 2026 y por qué lo considera un ejercicio histórico para Jalisco?

Para nosotros en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana ha sido, básicamente, una manera distinta de entender el poder público. El Presupuesto Abierto y Participativo Estatal 2026 es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide, de forma vinculante, el destino de una parte del Presupuesto de Egresos del Estado; es decir, estos proyectos son adicionales a los que se realizan en los municipios, con los recursos del propio municipio.

Lo considero histórico porque por primera vez en Jalisco esa decisión no se queda en el ámbito municipal ni en una consulta aislada. Estamos hablando de inversión pública estatal definida con participación ciudadana, con cobertura en las 12 regiones y los 125 municipios, y con un diseño institucional que integra consulta, codiseño y vigilancia social.

Es histórico no solo por la escala, sino porque toca el corazón de la política pública: el presupuesto. Y cuando se abre el presupuesto, se abre realmente el gobierno.

¿Cuál es la diferencia entre este mecanismo estatal y otros ejercicios de participación que ya existían en algunos municipios?

Hay experiencias valiosas en distintos municipios del país, a nivel internacional también, e incluso antecedentes en Jalisco que abonaron a la cultura del presupuesto participativo. Pero aquí estamos dando un paso más estructural.

La diferencia central es que la decisión incide sobre una bolsa estatal definida en el Presupuesto de Egresos. No es una partida simbólica ni una transferencia municipal; es inversión pública estatal cuya definición, reglas y ejecución dependen del Gobierno del Estado.

Además, el diseño no se limita a una votación. Integra consulta, codiseño con infancias y vigilancia social bajo estándares internacionales de transparencia. Es un modelo completo, no un evento participativo.

¿Qué significa, en términos prácticos, que la ciudadanía “decida el rumbo de los recursos públicos”?

Bueno, en términos muy sencillos, significa que las personas van a decidir en qué proyectos específicos se va a invertir una parte del recurso público. Esa es, en realidad, la esencia del presupuesto participativo como se ha ido consolidando en distintas ciudades y también en algunos municipios de Jalisco.

En este caso estatal, la gente va a elegir escuelas que serán intervenidas y en qué espacios públicos de los 125 municipios se instalarán los sistemas de captación de agua. Y lo que se vote, se ejecuta.

Pero también hay algo más de fondo. No es solo marcar una opción; es que esa decisión se convierte en un compromiso institucional, con responsables, calendario y seguimiento público. Y además, los proyectos que se están votando no salieron de la nada. Derivan de la consulta amplia que hicimos para construir el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, donde la ciudadanía fue muy clara en señalar como prioridades la educación y el abastecimiento de agua.

Entonces, en términos prácticos, es acercar a las personas al ejercicio del presupuesto, y empezar a incidir directamente en cómo se usa.

Secretaria, este ejercicio es incluyente y convoca a niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué era importante incorporar a las infancias en la toma de decisiones presupuestales?

Porque si hablamos de participación de verdad, no podemos dejar fuera a quienes habitan todos los días los espacios que vamos a intervenir; en el caso de las escuelas, las niñas y los niños son quienes viven esos espacios, quienes los usan, quienes saben qué funciona y qué no.

Esto no es un elemento aislado del mecanismo; forma parte de una visión más amplia. En el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza las niñas, niños y adolescentes son un eje transversal, y para nuestro Gobernador, Pablo Lemus, es una agenda prioritaria construir políticas públicas que les coloquen en el centro.

Y en ese sentido, incorporarlos en el codiseño no es algo simbólico, es reconocer que tienen derecho a opinar sobre su entorno y que su voz importa, al tiempo que estamos sembrando algo más grande: una cultura de participación desde edades tempranas.

Porque si queremos una sociedad donde la corresponsabilidad sea parte de lo cotidiano, tenemos que empezar por formar ciudadanía con ellas y ellos, esa es nuestra visión de largo plazo.

Entonces, ¿Cómo se garantiza que la participación no sea sólo simbólica, sino que realmente incida en obras y proyectos concretos para todo Jalisco?

Se garantiza, primero, porque estamos hablando de una bolsa de recursos que ya está definida en el Presupuesto de Egresos del Estado; no estamos preguntando en abstracto qué podríamos hacer, estamos preguntando sobre proyectos que ya cuentan con viabilidad técnica y financiera y que están listos para ejecutarse.

Además, la decisión de las personas no termina en la votación, la ejecución estará acompañada por comités de vigilancia social y por un sistema de transparencia; a través de CoST Jalisco, que es el modelo de Transparencia en Infraestructura con estándares internacionales, que además reconoció a Jalisco por sus buenas prácticas en el 2025, se publicará información técnica, contractual y financiera en tiempo real y en datos abiertos.

Eso permite que cualquier persona pueda dar seguimiento y, si detecta alguna irregularidad, activar los mecanismos correspondientes.

En otras palabras, no es un ejercicio simbólico porque tiene respaldo presupuestal, reglas claras y vigilancia pública permanente.

¿Cuáles son los proyectos que estarán sujetos a votación y qué impacto se espera que tengan en las regiones del estado?

En materia educativa, se intervendrán 60 escuelas seleccionadas de un listado de 122 planteles distribuidos en todas las regiones del estado, se trata de jardín de niños, primarias, secundarias y telesecundarias entre esas opciones. Y en materia de agua, se instalarán sistemas de abastecimiento de agua (Nidos de Lluvia) en los 125 municipios de Jalisco, en espacios públicos definidos con la propia comunidad, del INFEJAL y la Comisión Estatal del Agua.

No son proyectos aislados ni ocurrencias, como ya te comentaba, responden a dos prioridades que la ciudadanía señaló con mucha claridad durante la construcción del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza: educación y abastecimiento de agua.

Estamos hablando, por un lado, de mejorar las condiciones en las que niñas, niños y juventudes aprenden y conviven todos los días; y por el otro, de proveer mejores condiciones de infraestructura para el acceso al agua en nuestras comunidades, algo que hoy es urgente en todo el estado.

Y esto ya está caminando. Hemos estado en territorio, en Encarnación de Díaz, en Villa Hidalgo, arrancamos el ejercicio con juventudes en el CUCEA, y así vamos a recorrer las 12 regiones. Queremos llegar a todos los municipios, escuchar directamente a las personas y asegurar que este proceso se viva en comunidad.

El impacto no es solo en infraestructura; es territorial y social, son mejores condiciones para aprender, mayor cuidado del agua y, sobre todo, una forma distinta de construir soluciones desde cada región.

La consulta se realiza en las 12 regiones de Jalisco, de manera virtual y presencial. ¿Qué estrategia se diseñó para asegurar que nadie se quede fuera?

Desde el diseño tuvimos muy claro que la participación no puede depender únicamente de lo digital; en un estado tan diverso como Jalisco, la inclusión empieza por reconocer las distintas realidades territoriales.

Por eso construimos un modelo híbrido. Habrá presencia en territorio con kioscos digitales y diálogo directo con las comunidades, pero también participación virtual a través de la plataforma decidejalisco.mx y de los más de 50 mil puntos de conexión de Red Jalisco.

Con el despliegue de esta estrategia queremos cubrir las 12 regiones del estado, porque queremos que este ejercicio se viva en cada municipio, no solo en las cabeceras o en las zonas urbanas. La intención es muy sencilla: que participar sea una posibilidad real para todas y todos, no un privilegio ni una barrera.

¿Qué mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento tendrá el proceso para asegurar que las obras elegidas se ejecuten conforme a lo votado?

Qué bueno que tocas ese punto, porque creo que ahí está una de las mayores fortalezas del proceso, Este no es solo un ejercicio para elegir; es un ejercicio para decidir, dar seguimiento y, en su caso, exigir cuentas.

Desde el inicio, toda la información estará disponible en datos abiertos; a través de CoST Jalisco se publicarán contratos, montos, empresas ejecutoras, avances físicos y financieros. Es decir, cualquier persona podrá saber qué se está haciendo, cuánto cuesta y cómo avanza.

Pero, además, no dejamos la vigilancia únicamente en lo digital. Habrá comités de vigilancia ciudadanos en cada comunidad que podrán verificar que las obras se realicen conforme a lo que se decidió. Y si existe alguna anomalía, hay canales formales de denuncia y mecanismos de responsabilidad administrativa.

Eso es lo que le da solidez y lo vuelve distinto: no se trata solo de abrir la decisión, sino de abrir todo el ciclo del proyecto. La rendición de cuentas será simultánea a la ejecución.

En el fondo, estamos apostando por una innovación social: que la ciudadanía no solo participe en el momento de elegir, sino que tenga herramientas reales para acompañar, supervisar y fortalecer lo público.

Secretaria, entonces a través del impulso a la participación ciudadana, ¿Jalisco volverá a ser un estado referente nacional e internacional en esta agenda?

Más que buscar un reconocimiento, lo que estamos haciendo es asumir un liderazgo con responsabilidad. Jalisco tiene hoy la capacidad institucional, técnica y territorial para proponer una evolución en la forma en que se entiende el presupuesto participativo en México.

Estamos demostrando que es posible llevar este mecanismo al ámbito estatal, integrarlo al Presupuesto de Egresos, articularlo con el Plan Estatal de Desarrollo, agregarle el trabajo conjunto en el codiseño o la cocreación, y acompañarlo con estándares internacionales de transparencia como CoST Jalisco.

Si el modelo funciona como está diseñado, con decisión vinculante, codiseño, vigilancia social y rendición de cuentas en tiempo real, no solo será un referente; será un precedente.

No buscamos un título, buscamos consolidar una nueva práctica pública que pueda ser replicable, sostenible y que eleve la conversación nacional sobre participación y gobernanza abierta.

Más allá de las obras, ¿qué efecto busca generar este ejercicio en la cultura democrática y en la confianza ciudadana?

Más allá de la infraestructura, lo que buscamos es transformar la relación entre gobierno y ciudadanía. El presupuesto es, en el fondo, una expresión de prioridades. Y cuando esas prioridades se construyen de manera compartida, cambia la lógica completa de la gestión pública.

Queremos que la participación deje de ser un momento extraordinario y se convierta en parte estructural del proceso presupuestal estatal. Que decidir sobre lo público no sea una excepción, sino una práctica institucionalizada.

También buscamos fortalecer la corresponsabilidad. Cuando la gente decide y además vigila, se genera un vínculo distinto con las obras, con el recurso y con el propio gobierno. Y hay algo más de fondo: formar cultura democrática desde el territorio y desde las infancias. Si niñas, niños y juventudes participan no solo en la elección, sino incluso en el diseño de sus espacios, estamos sembrando ciudadanía activa para el futuro.

El cambio que buscamos no es solo en las 60 escuelas o los 125 sistemas de capacitación de agua; es la forma en que aprendemos a decidir y cuidar lo público en Jalisco.

Finalmente, ¿qué mensaje le daría a las y los jaliscienses que aún dudan en participar?

Les diría que esta es una oportunidad real de incidir en decisiones concretas que impactan directamente en sus comunidades. No estamos hablando de una encuesta más ni de una opinión que se queda en papel. Lo que aquí se decida sobre las escuelas y los espacios públicos se ejecutará y se podrá vigilar públicamente.

Participar no es solo marcar una opción; es asumir corresponsabilidad sobre cómo queremos que se transformen los espacios que habitamos todos los días.

También les diría que la confianza no se construye desde la distancia. Se construye involucrándonos, preguntando, decidiendo y acompañando. Si queremos gobiernos más abiertos y más responsables, necesitamos una ciudadanía que también dé el paso.

Este ejercicio es una invitación a dejar de ver las decisiones públicas como algo lejano y empezar a vivirlas como un proceso colectivo. Cuando la ciudadanía decide y acompaña, el gobierno no solo responde mejor: gobierna con mayor legitimidad.