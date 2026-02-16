Avanza rehabilitación de 494 escuelas en Jalisco; benefician a más de 80 mil estudiantes

Con impacto en más de 80 mil niñas, niños y jóvenes, el Gobierno del Estado de Jalisco avanza en la rehabilitación y reconstrucción de escuelas de educación básica, media y superior mediante el Instituto para la Infraestructura Educativa Física del Estado de Jalisco y el programa estatal de mejoramiento educativo. Actualmente se intervienen 494 planteles, de los cuales 257 reciben recursos del Fondo para la Infraestructura Educativa de Jalisco, financiado con el impuesto sobre la nómina.

Presentan acciones de Jalisco con Estrella

Las obras incluyen equipamiento como mobiliario, aulas tecnológicas, instrumentos musicales y herramientas digitales, con el propósito de fortalecer el aprendizaje y garantizar que las escuelas integren la enseñanza musical en sus programas académicos. De acuerdo con Estefanía Padilla Martínez, coordinadora del programa, durante 2025 la estrategia alcanzó las 12 regiones del estado y busca atender la totalidad de los más de 7 mil planteles existentes, con participación de madres y padres de familia, docentes y estudiantes para identificar las necesidades específicas de cada comunidad escolar.

La funcionaria explicó que, por instrucción del gobernador Pablo Lemus, el proyecto prioriza la escucha directa de la comunidad educativa para orientar las intervenciones y responder a las condiciones reales de los centros escolares, mediante reuniones y trabajo conjunto con las familias.

Por su parte, Mónica Gaspar Flores, directora general de Planeación de la Secretaría de Educación Jalisco, señaló que los trabajos se financian con recursos estatales y federales, incluidos el Fondo de Aportaciones Múltiples y su modalidad potenciada. Indicó que el estado enfrenta el reto de atender la segunda matrícula más grande del país en educación básica, con 2.2 millones de estudiantes, y destacó que la incorporación de tecnología en las aulas favorece aprendizajes más significativos y ágiles.

En 2025, la inversión en equipamiento ascendió a 524 millones de pesos, recursos con los que se adquirieron 2 mil 750 computadoras portátiles para docentes, 310 aulas digitales con 40 equipos cada una y más de 71 mil pantallas inteligentes, con el objetivo de fortalecer los entornos de aprendizaje en las escuelas públicas de la entidad.

PARA SABER

● La Secretaría de Educación Jalisco cuenta con un call center para reportar escuelas dañadas. En caso de comunicarse, se sugiere contar con un dictamen de Protección Civil y fotografías como evidencia de los daños.

● Los interesados pueden marcar de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas al número 33-3030-5963extensión 55962, o enviar un correo electrónico a infraestructura@jaliscoedu.mx.

● Para que una escuela comience a ser intervenida tiene que pasar por un proceso que dura, en total, entre cuatro y seis meses.

● El primer paso es recibir la petición por parte de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y, posteriormente, el equipo de INFEJAL acude al espacio para evaluarlo físicamente y detectar necesidades.

● Esa evaluación se entrega a la SEJ y, una vez autorizado el proyecto ejecutivo, se realizan estudios técnicos y estructurales, así como las mecánicas de suelos.

● Luego pasa a licitación, que consiste en convocar a las empresas que cumplan con los requisitos a participar y ejecutar la obra.

● Una vez concluido ese proceso, la empresa ganadora entra al plantel a ejecutar la obra.