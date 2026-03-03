Impulso Económico al Estilo Jalisco 2026 movilizará 4 mil 662 mdp

Ante un entorno nacional de bajo crecimiento, el Gobierno de Jalisco presentó la estrategia Impulso Económico al Estilo Jalisco 2026, un plan que concentrará 4 mil 662 millones de pesos en apoyos productivos, financiamiento, infraestructura y desarrollo de talento para sostener el dinamismo estatal y proteger el empleo.

Mientras México avanzó apenas 0.8 por ciento en 2025, Jalisco registró, al tercer trimestre, un crecimiento 14 veces superior al promedio nacional, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI. La entidad también mantiene liderazgo en exportaciones, generación de patentes y aportación al PIB agroalimentario.

El Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín, señaló que la estrategia articula incentivos, inversión y formación de talento para respaldar a los sectores que más lo necesitan. “Estamos alineando incentivos, inversión, reestructura y talento, para poder tener un presupuesto de 4 mil 662 millones de pesos para respaldar esta estrategia. Daremos prioridad a empresas afectadas por los eventos de seguridad”, afirmó.

Impulso Económico al Estilo Jalisco 2026

De los recursos anunciados, mil 217 millones de pesos se canalizarán a programas públicos alineados al plan, con criterios que darán preferencia a empresas que acrediten daños patrimoniales. A través del Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco (FIMJA) se disponen 91 millones de pesos para liquidez, conservación del empleo y capacitación, mientras que 2 mil 304 millones de pesos se destinarán a infraestructura educativa y equipamiento en 2026. En financiamiento productivo, la Promotora de Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco operará créditos directos de 20 mil a 100 mil pesos, así como esquemas de segundo piso por mil 200 millones mediante instituciones financieras.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, adelantó que se abrirán convocatorias con apoyos económicos para micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios. “Se lanzarán convocatorias con apoyos de hasta 100 mil pesos para micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores industria, comercio y servicios”, explicó. También se prevén incentivos de hasta 300 mil pesos para cadenas de tiendas de conveniencia y farmacias, con el propósito de preservar fuentes de trabajo.

En materia de innovación, la titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, informó que se contemplan hasta 120 millones de pesos para proyectos científicos y tecnológicos, así como una inversión superior a 500 millones de pesos en infraestructura educativa tecnológica el próximo año, reforzando la posición de Jalisco como referente nacional en registro de patentes. Añadió que se mantiene coordinación permanente con universidades públicas y privadas para garantizar condiciones de confianza y continuidad académica.

Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Barbosa Ascensio destacó que el programa Crece Tu Negocio al Estilo Jalisco otorgará apoyos de entre 5 mil y 30 mil pesos para impulsar la formalización y el crecimiento de unidades económicas fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, subrayando que la formalidad fortalece la seguridad social y la estabilidad de las familias.

En el sector agropecuario, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos, informó que la dependencia se suma a la Mesa de Impulso Económico con el programa Agroinnovadoras y Jóvenes del Campo de Jalisco, el cual otorgará hasta 30 mil pesos por beneficiario para paquetes tecnológicos y equipamiento que permita transformar y agregar valor a productos primarios en negocios como pollerías, fruterías, panaderías o tortillerías.

Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, encabezada por Manuel Herrera Vega, impulsará diagnósticos gratuitos a empresas para promover eficiencia y transición energética, facilitando que los propios negocios reduzcan costos mediante esquemas de generación distribuida.

Con la instalación de una mesa permanente integrada por empresarios, universidades, sindicatos y sociedad civil, el Ejecutivo estatal busca coordinar la implementación y evaluación de la estrategia con la meta de que Jalisco mantenga un crecimiento al menos al doble del promedio nacional.