Descargas musicales salvan a las disqueras

La venta de música legal por internet está dando un nuevo respiro a la industria musical que desde hace 10 años se encuentra en crisis, pues las plataformas de descargas legales como Apple Music o Spotify entre otras, generaron ventas por 529 millones de pesos en el primer semestre de 2015 y superaron a los discos físicos, que facturaron solamente 272 millones y que en el futuro tienden a desaparecer, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (Amprofon) y expertos consultados.A inicios de este milenio, la industria musical comenzó su declive debido en parte a la aparición de programas como Ares o aTube Catcher que permiten descargar canciones por internet, gratis, en formato MP3 y de manera ilegal, pues mediante estas descargas no se realizan pagos por derechos de autor. Los vendedores de discos piratas utilizaron estas herramientas para producir discos en grandes cantidades y venderlos en espacios públicos como el metro, o los tianguis.En sus años dorados, las disqueras facturaban más de 5 mil millones de pesos anuales. En la actualidad, ya no alcanzan esos niveles. Ello también provocó que se redujeran en más de 50 por ciento el requisito de copias vendidas para ganar discos de oro, platino y diamante, premios conocidos en la industria como certificaciones.A flote

Durante la primera mitad de este año, la industria musical sumó ventas totales por 801 millones de pesos, en donde las ventas de música digital representaron el 66 por ciento de los ingresos totales, mientras que los discos físicos, el 34 por ciento, de acuerdo con la Amprofon.Así, las ventas digitales se han convertido en el elemento que mantiene a flote a la industria musical, pues impulsaron un crecimiento de 10.94 por ciento en las ventas totales, en comparación con el primer semestre de 2014. “Esperamos la consolidación de los servicios digitales que aún están muy jóvenes, como Spotify o Apple Music, por mencionar a algunos. Estos servicios entraron hace poco tiempo y le han dado mucha vida a la industria”, afirmó Gilda González Carmona, directora de Amprofon.En total, México cuenta con 23 plataformas legales para venta de música en línea, colocándose así en el primer lugar en América Latina con mayor número de servicios digitales, por encima de Brasil y Argentina, de acuerdo con Pro-Music.org.Caen empleos

Pese a esta incipiente mejora, la industria de la música continúa en crisis. Prueba de ello es que el número de trabajadores cayó 80 por ciento desde el año 2000 cuando la industria musical daba empleo a mil 567 personas, mientras que en 2011 solamente habían 321 empleados dentro de este segmento.“No creo que esté superada la crisis, apenas estamos regresando a que se pague por la música. La gente empieza a tener más conciencia sobre la importancia de pagar por las canciones, porque hay derechos de autor, además de que es necesario pagarle a los músicos, productores, compositores y a toda la cadena de valor de la industria”, indicó González Carmona.Menor piratería

Por otro lado, las descargas ilegales por internet van a la baja, pues en 2014 se descargaron 4 mil 199 millones de canciones, lo que representa una caída de 31 por ciento con respecto a las 6 mil 68 millones de canciones que se descargaron en 2011, de acuerdo con el Reporte de Descargas Digitales 2015, elaborado por IPSOS y la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (Calc).Las personas con mayor poder adquisitivo son las que descargan ilegalmente más contenidos que están protegidos por derechos de autor, pues el 45 por ciento de los cibernautas que realizan estas descargas pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y C. El 33 por ciento pertenece al estrato D y solamente el 22 por ciento forma parte de los estratos D y E, es decir, las personas con menor poder adquisitivo.Actualmente, los artistas se llevan un porcentaje mínimo por las ventas de sus discos físicos y por la venta de canciones en las plataformas como Spotify: “Las disqueras son las que ganan más por las ventas en esas plataformas”, afirmó Iván Espinoza, experto del Centro de Desarrollo Musical.Por otro lado, los artistas independientes que no tienen contratos con disqueras, obtienen más ganancias por las ventas de sus discos, fabricados por su cuenta, cuando los comercializan al finalizar sus conciertos: “Un disco puede costarles 40 pesos para fabricarlo y producirlo, y lo pueden vender hasta en 180 pesos en un evento. No van a ganar lo mismo que con una disquera, pero ganan más por cada unidad vendida”, añadió Espinoza.cg

