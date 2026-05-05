Metáfora de las ratas

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“Siempre serás consecuencia de tus actos”

Sabiduría popular

Los marinos, enseñaban que cuando las ratas huyen a la superficie de los barcos o por las amarras al muelle, se hundirá la nave.

Esa curiosa metáfora, se cuenta en todo el mundo desde que los vehículos marinos eran de madera, hoy se usa para referirse a quienes abandonan un país, una corriente ideológica o un partido político ante la intuición de que se hundirá.

Lo traigo a colación por los políticos que al igual que los animales descritos, intuyen la catástrofe que se les viene encima y optan por huir o cambiar de bando.

Nuestra historia, está repleta de ejemplos que explican funestas traiciones y homicidios y a cientos de priistas, panistas y perredistas que se fueron a Morena.

Explica las razones por las que delincuentes perseguidos por los Estados Unidos optaron por cambiar de bando y aliarse con los fiscales para ser testigos protegidos y delatar a los políticos que les recibían dinero.

Hoy se sabe de políticos mexicanos, sacando capitales que hicieron como servidores públicos, llevándoselo a paraísos bancarios y a otros ofreciendo su trasero como criminales aspirando convertirse en testigos protegidos.

Esa conducta nos recuerda la metáfora referida y nos obliga reflexionar sobre ….

LA CRISIS Y CONSECUENCIAS EN MORENA

La petición de extradición del gobernador de Sinaloa, evolucionó la escalada penal contra políticos de Morena iniciada con el retiro de visas, ahora, asfixia de miedo a políticos vinculados con cárteles, amenaza la credibilidad del partido y sistema un año antes de la elección intermedia.

La crisis, ha sido pésimamente manejada en Morena con arrogancia y torpeza que les hace desvariar, está pagando consecuencias de su alianza con cárteles productores de fentanilo, combatirlos con abrazos, las visitas de Obrador a Badiraguato, engañar a los Estados Unidos con cuentos de que los combate, apoyar a Cuba y viajar a la cumbre de enemigos de Estados Unidos en España.

Como ve, error tras error.

Se niegan a entender que las reacciones de Estados Unidos son consecuencias de torpezas de un México capturado por cárteles.

Son muchos políticos morenistas temerosos de ser los siguientes, entre ellos la familia López Obrador, si no teme, bien haría en hacerlo porque todos los testigos protegidos y hechos les apuntan.

El problema, se agudiza porque Claudia está sola frente al conflicto, no puede defender a nadie, demolieron las instituciones democráticas que hubieran podido ayudarlos, destruyeron el sistema de comunicación política institucional para sustituirlo por un show mañanero que convirtió a la titular del poder ejecutivo a esclava de su parodia que la expone a diario.

¡No tiene tiempo para gobernar!, ni quién le ayude con Trump.

Está sola, no tiene quien hable por ella, perdió el apoyo de los duros del movimiento, tiene enemigos por todos lados, está rodeada de anodinos, que balbucean razones jurídicas, que no entienden, para negar la extradición de Rocha Moya cuando sin ningún prurito enviaron a USA 92 criminales encarcelados que con pelos y señales ya describieron, en aquel país, los nexos de cárteles con políticos Morenistas, es muy delicado, insisto error tras error.

Su soledad se agrava por los políticos que dejan el barco, sacando dinero de México, esfumándose u ofreciéndose como testigos protegidos que inminentemente delatarán los pecados de su movimiento en sus tiempos.

La presidente, adolece de respuestas, aliados, está en la víspera de la elección de candidatos para el 2027 y la renegociación del TLC, presionada, atacada sujeta a un visible envejecimiento acelerado por estrés, abrumada, apabullada, inmersa en una crisis que no pidió ni causó, pero ha tolerado callada, obediente y mantiene por encubrir culpables y dejar de combatirla, error tras error.

El destino alcanza a su partido, la realidad les escupe la cara, cualquiera de sus compañeros y ella misma puede ser alcanzada por la justicia estadounidense y requerido en extradición o bajarse del barco y convertirse en testigo protegido.

El miedo reside en cada puesto político del movimiento, los acosa la incertidumbre de lo que harán los gringos, también temen que los alcance el rencor de cárteles traicionados, sufren crisis económicas por el retiro de financiamientos de cárteles y el protagonismo del impredecible Trump, único enemigo a quien no pueden extorsionar.

Son tiempos en que los alcanza su realidad y se revierte su maldad.

Es el karma por 500 mil jóvenes estadounidenses muertos por consumo de fentanilo, miles de mexicanos reclutados por cárteles como sicarios, empresarios extorsionados, muertos y desaparecidos que desde sus tumbas, al igual que las madres buscadoras, claman justicia. .

carblanc@yahoo.com