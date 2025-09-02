El informe color de rosa vs la realidad

. .

“El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez”

George Orwell

EL INFORME DE PEJELANDIA

Datos color de rosa de un país plus perfecto bajo el liderazgo de los guindas, todo chulo y mejorando.

LA REALIDAD.

En realidad, no son 7 años, el obradorato; se implantó en la Ciudad de México desde el año 2000, cuando, por un cálculo equivocado, el gobierno federal le negó al PRI impugnar el arribo de Andrés Manuel al gobierno de la Ciudad de México por vicios de residencia, lo hizo bajo la errática idea de preferir no entregarle la federación y la capital al panismo.

El efecto corruptor, del Peje, hizo metástasis en todo el sistema político mexicano y a lo largo de los últimos 7 años atrajo políticos resentidos, generó narco gobiernos en los niveles federal, muchos estatales y centenas de municipales, violencia extrema con cárteles, muertos y desaparecidos, centros de exterminio, fosas clandestinas por todos lados.

En este periodo, la corrupción superó todos los precedentes, se volvió cínica, grotesca, generalizada en todos los niveles de gobierno, se destruyeron autonomías de institutos electorales federales y estatales, de comisiones de derechos humanos, de transparencia, se extinguió el apoyo real a la ciencia, tecnología, investigación y educación pública, se pervirtieron instituciones como la SEP, IMSS, ISSSTE, poderes judiciales federal y de estados, muchas legislaturas locales y cabildos municipales, PEMEX, la CFE, aduanas, aeropuertos, el Instituto de Migración, el ejército, la marina, policías federales estatales municipales, destruyó instituciones republicanas.

En siete años se institucionalizó la política del agandalle y la mentira como forma de gobierno y método para dirimir temas políticos, para postularla, nos impusieron como funcionarios a patanes golpeadores como el propio Andrés Manuel, Noroña, Salgado Macedonio, Rocha Moya, Monreal, Adán Augusto, Américo Villarreal entre muchos otros que son líderes de carteles criminales.

En estos siete años de obradorato, México permitió que se normalizara la extorsión, la invasión de predios, el ataque a periodistas y activistas sociales y cárteles co gobernando zonas del país.

Destruyeron lo poco que quedaba de credibilidad en las instituciones públicas y en el noble oficio de servidores públicos.

EL FINANCIAMIENTO DEL ENGAÑO

Otro daño muy grave ha sido la hipnosis de grandes masas humilladas por hambre, víctimas de una lacerante pobreza y abandono del gobierno e indolencia de la sociedad prolongada durante muchos años; el obradorato los convirtió en activos electorales que paga con préstamos en el extranjero, en solo 7 años, la deuda externa aumentó en un 68%, de 10 a 17 billones de pesos, equivalentes al 49.2 % del PIB; dos billones en los últimos dos años.

Extinguieron reservas de dinero como el Fonden, Infonavit, cientos de fideicomisos institucionales que atendían causas comprometidas por el gobierno con segmentos de la sociedad.

Tomaron hasta el dinero de cuentas bancarias sin movimiento, era dinero ajeno que ya se comieron.

El enorme gasto abrumador comprometido con esta política de dádivas es insostenible y asfixiante para las finanzas públicas agravado con el financiamiento a Cuba, irremediablemente hará colapsar a al sistema en muy poco tiempo no habrá quién nos preste dinero y no se podrán pagar las dádivas.

En tanto, el informe rendido por el gobierno federal a un año de cambiar las apariencias de su titular visible, es copia de los rendidos en los últimos seis años, describe a “Pejelandia”, un país que no es México, una visión desasociada de la realidad, un catálogo de auto alabanzas mentirosas y sueños guajiros.

LA ESPERANZA

Nada es eterno, no durará más tiempo del que tardan en autodestruirse las propias células cancerosas entre sí mismas en un organismo que no puede albergarlas.

Lo grave, como ocurre en todo cuerpo enfermo, es que habrá secuelas muy lamentables que ya son notorias, observe la tristeza profunda que resiente la sociedad agobiada por el dolor de la violencia y la pérdida de valores.

Algún día acabará, así empezaron los más lamentables populismos dictatoriales de la historia, protagonizados por monstruos, que no fueron eternos ni tampoco sus sistemas de gobierno.