Calladita va la bancarización bienestar

App del Banco del Bienestar: cinco pasos para descargarla en tu teléfono Conoce cómo activar la app del Banco del Bienestar para consultar tu saldo (Programas para el Bienestar)

A los beneficiarios de becas y apoyos directos de la 4T les tocó en estos días actualizar una app ligada a su cuenta en el Banco del Bienestar. La actualización les brindó, por vez primera, acceso a transferencias SPEI y evitar así la tediosa labor de ir a hacer cola en el cajero del Bienestar para después ir a “un banco de verdad” a depositarlo y poder cubrir diferentes necesidades cotidianas.

La tarjetita del bienestar, de manera muy modesta, ha ido avanzando para ser usada en pagos y evitar así el uso de efectivo.

Parecen pasos pequeños y lentos, pero están en la dirección correcta: la bancarización, es decir, la inclusión en los sistemas financieros modernos de las millones de personas que tienen un ingreso mínimo garantizado a través de estas becas y apoyos, algo que muchos expertos habían señalado como la gran falta en los esquemas del Bienestar gubernamental.

Universidad Veracruzana, conflicto

En la Universidad Veracruzana hay un crítico feroz contra la improvisación y la falta de planeación en la política universitaria, su nombre es Rafael Vela, aspirante a la rectoría y quien, desde hace tiempo, ha señalado carencias claras en esta institución, como la falta de cobertura territorial (básicamente ofrece un servicio sólo para los jóvenes de ciudades principales) o los repentinos proyectos nacidos de la ocurrencia.

Con la gobernadora Nahle de por medio, la Veracruzana puede jugar un contrapeso importante para este importantísimo estado de la República, pero ahora otra ocurrencia, una prórroga en el periodo rectoral de Martín Aguilar Sánchez, aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, ha aparecido en el escenario.

Resulta que sin facultades y sin seguir algún procedimiento establecido en la legislación universitaria, la Junta de Gobierno toma esta decisión, lo que ha conducido al doctor Rafael Vela Martínez a promover un juicio de protección de derechos humanos ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

La Veracruzana está a la puerta de un conflicto fuerte.

Un exgobernador realiza movimientos

Fuentes cercanas a instancias judiciales aseguran que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, habría comenzado a mover sus últimas piezas en un intento por preservar espacios de protección jurídica (y evitar eventuales acciones de la justicia mexicana en su contra).

El magistrado Mauricio Fernández de la Mora, a quien se atribuyen resoluciones que en su momento impidieron acciones contra el exmandatario tamaulipeco, buscaría regresar a Reynosa, plaza desde la que operó durante una de las etapas más duras de la disputa legal entre Cabeza de Vaca y la 4T.

El eventual retorno del magistrado debería leerse como un movimiento que forma parte de la estrategia del exmandatario.

Ley contra abusos de aseguradores

Muy cierto, todo estaba listo para que llegara al Pleno del Congreso de la Unión una nueva ley para regular los seguros de gastos médicos mayores. De hecho, se publicó en la gaceta legislativa, pasó por las comisiones implicadas y se escuchó en foros a aseguradoras y hospitales privados, los dos entes que esta ley busca regular.

Los partidos estaban de acuerdo en que los precios y los servicios contratados mediante estos seguros debían quedar claros al ciudadano y que éste no se encontrara con sorpresas (y gastos adicionales) cuando se le presente alguna contingencia médica.

Desde el 28 de abril todo estaba listo, pero esto sigue en la congeladora…