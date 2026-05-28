Pemex y SEC: ¿Contabilidad creativa o fraude financiero?

El análisis de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha dejado de ser una discusión meramente presupuestaria para convertirse en un caso de estudio sobre el riesgo regulatorio internacional.

La recurrencia de discordancias entre las pérdidas reales de la empresa y las cifras reportadas originalmente a los mercados financieros durante las gestiones de Octavio Romero (2018, 2020, 2021, 2024) y, posteriormente, bajo la dirección de Víctor Rodríguez en 2025, plantea una interrogante necesaria: ¿Estamos ante un problema de ineficiencia operativa o ante un esquema sistemático de contabilidad creativa que roza en el fraude material?

El núcleo del problema no radica únicamente en que Pemex pierda dinero, una constante histórica exacerbada por su pesada carga fiscal y su abultada deuda de más 80,000 millones de dólares, sino en la metodología de reconocimiento de costos e impactos financieros.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la continuidad de la actual administración, la narrativa de la “soberanía energética” obligó a la paraestatal a absorber costos políticos que no se reflejaron con oportunidad en sus estados financieros. Existen tres áreas críticas donde la asimetría de información y el diferimiento de pérdidas se han hecho evidentes:

El Deterioro de Activos Fijos: la reticencia a reconocer oportunamente la pérdida de valor de activos improductivos, particularmente en el Sistema Nacional de Refinación y complejos petroquímicos obsoletos. Al postergar contablemente este castigo, el balance general sobrevalora la posición patrimonial de la empresa, subestimando las pérdidas netas del periodo.

La Subestimación del “Huachicol”: informes del sector financiero revelan que mientras Pemex reporta pérdidas por robo de combustible basadas estrictamente en el costo de producción (aproximadamente 23,491 millones de pesos en 2025), análisis independientes sitúan el impacto real muy por encima al integrar los márgenes de venta perdidos y costos de reparación de infraestructura.

El Diferimiento de Pasivos con Proveedores: el uso de la cuenta de proveedores como un mecanismo de financiamiento informal no revolvente, postergando el registro de obligaciones devengadas para mitigar artificialmente el estrés del flujo de caja trimestral.

Esta discrepancia entre la contabilidad formal y la realidad económica deteriora la confianza de los inversionistas y, fundamentalmente, enciende las alarmas de las autoridades regulatorias más estrictas del planeta y ante este escenario, la pregunta central de los mercados es si la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos tiene la facultad de intervenir en una Empresa Productiva del Estado mexicano.

La respuesta jurídica y financiera es un rotundo sí ya que, a pesar de ser una entidad soberana, Pemex es un emisor recurrente de deuda en los mercados internacionales y tiene registrados múltiples bonos bajo la regulación estadounidense, lo que la obliga a presentar anualmente el Formulario 20-F ante la SEC. Al acceder al capital de inversionistas norteamericanos, Pemex renuncia explícitamente a su inmunidad de jurisdicción comercial y se somete a la Ley de Intercambio de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934) y a las disposiciones de transparencia de la Ley Sarbanes-Oxley.

Hay un antecedente regulatorio: el mercado global ya ha visto este drama. El caso de la brasileña Petrobras tras el escándalo del Lava Jato demostró que la SEC no titubea en sancionar a petroleras estatales si se comprueba que sus estados financieros contenían omisiones o declaraciones falsas. Petrobras terminó pagando una multa histórica de 1,789 millones de dólares en 2018 para resolver las acusaciones de la SEC y del Departamento de Justicia de EE.UU.

¿Podrían tipificarse estas discrepancias de Pemex como fraude contable bajo los estándares internacionales? Para que la SEC determine la existencia de fraude (violación de la Regla 10b-5), se deben configurar dos elementos fundamentales: la materialidad de la distorsión y el dolo o negligencia grave.

Si se demuestra que las administraciones de la petrolera retrasaron deliberadamente el registro de pérdidas por deterioro o manipularon los datos operativos de campos maduros para mantener el acceso al mercado de deuda a tasas artificialmente bajas, la SEC tiene los elementos institucionales para abrir una investigación formal por fraude de valores.

Incluso si se argumentara “impericia técnica” o presiones del Ejecutivo Federal para “maquillar” los números con fines político-electorales, la negligencia grave en los controles internos de una empresa con la responsabilidad fiduciaria de Pemex es plenamente sancionable.

El costo (económico y reputacional) de jugar con la contabilidad en los mercados globales es prohibitivo. El reciente cambio de perspectiva de la calificación crediticia de Pemex a negativa por parte de S&P Global Ratings es el primer síntoma de un mercado que ya descuenta la opacidad institucional de la empresa.

Si la SEC toma cartas en el asunto, el impacto para México no se limitaría a una multa multimillonaria; esto podría provocar un vencimiento anticipado de sus bonos internacionales, cerrar las puertas del financiamiento externo para la petrolera y arrastrar de forma directa la calificación soberana de México.

La contabilidad, al igual que la geología, no responde a voluntades políticas; cuando se le fuerza a mentir, el colapso estructural se vuelve inevitable.