Enigmas y prospectiva de la crisis en Venezuela

“Probar el poder sobre la debilidad de otro es cobardía”

Fenómenos como este ataque perpetrado por Trump contra Nicolás Maduro, entrañan misterios e incertidumbres, le comparto reflexiones sobre este enigma.

REFLEXIONES

1.- Es obvio que el objetivo de Trump, no era llevarse a Maduro ni restituir la democracia en Venezuela, fueron varios.

Uno de ellos, avanzar en su esfuerzo por consolidar América para los americanos y forzarlos a ser leales a los Estados Unidos; lo que incluye presionar en Venezuela, Cuba, Colombia, México, Nicaragua y Brasil que gustan coquetear con potencias de oriente.

Otro y principal, disponer del petróleo de ese país para dominar la producción industrial mundial, robustecer al dólar como moneda hegemónica y mantener liderazgo en mercados financieros, de paso impedir que se siga vendiendo a China que le disputa poder; no es poca cosa.

Un tercer propósito, conseguir información relevante sobre las redes de tráfico de drogas de Sur América a los Estados Unidos y la participación de cárteles y políticos mexicanos.

2.- Ningún país metió las manos por Venezuela, ¿Extraño no?, ese “Nadie se meta” puede explicarse en la oferta de reciprocidad de voltear a otro lado en las pretensiones de Rusia con Ucrania y de China con Taiwán.

O por no colapsar en una conflagración bélica provocada por un lunático arrebatado que decidió jugarse el todo por el todo, ante el progresivo debilitamiento de su país y el correlativo surgimiento de China como super potencia retadora.

O en un consenso secreto de Maduro con la CIA y la DEA de entregarse y convertirse en testigo protegido a cambio de vivir; el tiempo nos lo dirá.

3.- La ingeniería militar estadounidense superó la China, iraní, rusa y cubana, apostadas en Venezuela, países que aportaron tecnología y entre 55 y 81 muertos contra cero bajas norteamericanas.

¿A poco tan indefensa Venezuela?, algo no cuadra; menos viendo al sátrapa deseando feliz año nuevo a los estadounidenses, en lugar de sentirse agraviado.

4.- USA, pegó doble, Gustavo Petro de Colombia de inmediato dobló las corvas y se puso blandito de tapete al servicio del gringo; lo que hace tener el rabo sucio.

5.- México está en la mira y los güeros doblarán a Claudia obligándola con presiones penales sobre políticos mexicanos por los que vendrán si ella no los entrega voluntariamente y no desmantela la red de tráfico de fentanilo; está encrucijada crítica exige cabezas y puede alcanzar a su mentor, hijos y compañeros de partido.

Para Trump, ya se convirtió en parte del problema, dejó de ser solución porque no manda en México ni hace algo real contra cárteles ni políticos cómplices; de hecho, mantiene intocada la infraestructura de puertos, aeropuertos, garitas y aduanas bajo el cuidado militar, diseñada para el transporte de drogas.

6.- Parece inminente que Maduro se declarará testigo protegido y exhiba sus enlaces en México para traficar cocaína a los Estados Unidos.

Si bien eso es útil, no basta porque el verdadero problema para Norte América es el tráfico de fentanilo mexicano, no la cocaína venezolana, de ahí la importancia para los Estados Unidos de exprimir a Maduro para desmantelar a los cárteles mexicanos que usaba aquel y sí le hacen daño.

7.- Luego del ataque ¿Quién gobierna Venezuela? Trump, sin ningún pudor, afirma que él y que recuperó el petróleo ajeno para su país, empero, materialmente reconoce como presidente a Delcy Rodríguez que estará ahí mientras lo obedezca.

Su intervencionismo es cínico y evidencia que declarar terrorista a Maduro fue una mascarada y pretexto para evitar pedir autorización del Congreso para intervenir militarmente en Venezuela.

La crisis de estabilidad exige válvulas de despresurización, acomodos, fuga de rabos sucios que huirán para ponerse a salvo; son ajustes naturales de una crisis como esta, ya se irán redefiniendo las líneas de mando.

8.- Maduro, es indefendible, asesino, terrorista, dictador, corrupto, abusivo y Trump, déspota, tirano, dictador; ambos soberbios, prepotentes, nefastos, políticamente miserables; en este juego de perversiones y malas prácticas políticas involucran irresponsable e impunemente a sus pueblos.

CONCLUSIÓN

En esta compulsa de miserias, es buena noticia el derrocamiento de Maduro y de lamentarse el intervencionismo extranjero por los propósitos y ambiciones abusivas estadounidenses.

Ambos muy cómodos desde su trono han gobernado sin poner el pecho o la cara ante el sufrimiento real de sus pueblos que sangran y sufren, han ejercido su poder aplastando comunidades débiles y personas indefensas, ambos brutales, canallas y cobardes.

Pero lo más lamentable, es ver a los pueblos de ambas naciones, que, como tantas otras solo miran y son incapaces de producir gobiernos éticos; se trata de sociedades lastimadas e indiferentes, desorganizadas, impotentes para repudiar por sí mismas a gobernantes mezquinos.

Los políticos miserables, gobiernan sociedades desinteresadas e insensibles al dolor ajeno; seguirá pasando mientras las mayorías de nuestros pueblos vivan enajenados y hasta que retomemos la responsabilidad de decidir nuestro destino colectivo participando y cultivando la conciencia crítica como hábito social que recupere respeto a nuestra dignidad cívica en una cultura política ética y humanista.

José Carlos González Blanco.

carblanc@yahoo.com