Un encuentro con resultados de difícil pronóstico

Claudia Sheinbaum EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La exposición de motivos de la presidenta Sheinbaum para reformar la Constitución fue tajante en febrero de 2025, a mitad del estira y afloja con EU: “México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano”.

Su intención declara fue “blindar” la soberanía nacional.

Su reforma fue aprobada ese mismo mes y fue publicada en abril de 2025.

A un año exacto de aquello, el gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, y la fiscalía de dicha entidad se meten en un enredo monumental.

Salvo que Chihuahua sea equiparable al Estado Mexicano, la intervención de agentes de Estados Unidos en el desmantelamiento de un narcolaboratorio parece totalmente un desatino que será difícil de justificar.

La futura reunión Sheinbaum-Campos se convierte en un encuentro con desenlace de difícil pronóstico.

Hay nueva integración en el INE

Finalmente, Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz llegaron al pleno del Consejo General del INE y se entregaron a él. Cosas de estos tiempos que vivimos, alguna mala cara debieron aguantar de representantes partidistas de oposición y hasta de sus hoy colegas Uuc-kib Espadas y Martin Faz… pero nada del otro mundo.

Esta renovación hace ver que algunos hilos de la política nacional siguen activos, pues cuando las negociaciones para designar consejerías se atoraron, se activaron interlocuciones que resultaron efectivos. Por ejemplo, Citlalli Hernández, ya en su rol de integrante de la dirigencia nacional de Morena, fue quien se encargó de los cada vez más rijosos PT y Verde.

Hay que destacar que a partir de este diálogo para lograr una designación y evitar un sorteo, salió favorecida la figura de los organismos estatales electorales, es decir, de aquella parte del sistema electoral que alguna vez se cuestionó.

Adelantados en Campeche

La gobernadora de Campeche Layda Sansores ha dado un paso por delante de otros morenistas y convocó exitosamente a la designación del coordinador de la 4T en la entidad. La intención era eliminar de tajo las fracturas internas de cara a los próximos procesos electorales.

Funcionarios, legisladores, alcaldes y figuras promitentes del morenismo campechano eligieron al alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, como Coordinador de la Cuarta Transformación en el estado de Campeche. El mensaje fue claro: En Campeche no se necesitará encuesta.

Muchas veces criticada, Sansores evita así el desgaste que hoy sufren otros estados donde Morena enfrenta divisiones.

Paralelamente -pero muy relacionado-, una reestructuración en el gabinete estatal trajo consigo claridad para muchas y muchos personajes que, de lo contrario, hubieran sido el origen de posibles inconformidades.

Muchas veces critica, esta vez, Chapó para la campechana.

Y allí cerquita, el desastre del Huacho

Ya es inocultable el desastre de, Joaquín Díaz Mena, Joaquín Díaz Mena, al frente del gobierno morenista de Yucatán. El Huacho está logrando lo que parecería imposible: hacer que la aceptación del partido hegemónico baje su aceptación entre la ciudadanía.

Y eso es algo que comienza a ser preocupante conforme avanzan los meses y se acerca la elección intermedia.

Al desorden del gobernador y sus allegados, se antepondrá un panismo que sigue siendo metódico y que ha sabido adaptarse luego de cada derrota electoral

Lo más alarmante para el morenismo de Yucatán es que, como se dijo recientemente, conjunta tres elementos de crisis que en otros estados se presentan aislados: caída libre (deterioro de la presencia partidista a ojos de la ciudadanía); descomposición (escándalos personales) y poca cercanía con el pueblo.