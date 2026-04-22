El dilema de la dualidad

Nos encontramos en un momento determinante donde la arquitectura económica de México se somete a su examen más riguroso desde la firma del protocolo modificatorio de 2019 del tratado comercial norteamericano.

La revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para este 2026, no es un mero trámite administrativo; es la revalidación de nuestra viabilidad como plataforma exportadora y destino de inversión extranjera directa. Sin embargo, la gestión de esta coyuntura enfrenta hoy un desafío adicional: la disonancia entre la necesidad de convergencia económica con Washington y la narrativa ideológica desplegada por el gobierno mexicano en foros internacionales.

T-MEC

Hoy en día, las mesas técnicas en la Ciudad de México y Washington reportan avances significativos en capítulos de facilitación comercial, pero persisten nubarrones en sectores estratégicos. La comitiva estadounidense, enviada apenas hace unos días, ha puesto sobre la mesa exigencias estrictas en torno a las reglas de origen automotriz y la política energética mexicana.

La administración actual ha intentado navegar estas aguas bajo la premisa de la “prosperidad compartida”. No obstante, el reloj de la cláusula de revisión (“sunset clause”) corre. Si para julio no se alcanza un consenso de extensión, entraremos en un esquema de revisiones anuales que inyectará una dosis de incertidumbre sistémica a los mercados, elevando las primas de riesgo y postergando decisiones de inversión de capital.

En este delicado ecosistema, la reciente participación de la presidenta mexicana en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, un evento que, pese a las negativas oficiales, ha sido percibido en los pasillos del Capitolio como una plataforma de movilización progresista con tintes antiestadounidenses e introduce una variable de riesgo innecesaria.

Si bien el discurso oficial se centró en “sembrar la paz” y el principio de “primero los pobres”, la foto con líderes de la izquierda regional en un momento de tensión electoral en Estados Unidos no es un gesto neutral. Para el pragmatismo que rige la política comercial de nuestro principal socio, las señales políticas suelen pesar tanto como los aranceles.

¿Puede ser contraproducente esta dualidad? La respuesta, desde una perspectiva de economía política, es definitivamente “sí”. La negociación del T-MEC no ocurre encapsulada. Los sectores más ortodoxos en Washington, tanto republicanos como demócratas, utilizan estas participaciones internacionales como evidencia para cuestionar la alineación de México con los intereses de seguridad hemisférica.

México no debe renunciar a su soberanía ni a su derecho a participar en foros que reflejen su visión social. Sin embargo, en el arte de la alta diplomacia, los tiempos lo dicen todo. La prioridad nacional este año es la salvaguarda del andamiaje comercial que representa el 80% de nuestras exportaciones.

La competitividad del país depende de nuestra capacidad para ser percibidos como un socio confiable y predecible. La renegociación del T-MEC exige una dosis alta de “Realpolitik” (política realista): menos simbolismo ideológico en el extranjero y más enfoque técnico en los paneles de resolución de controversias. Al final del día, la verdadera soberanía se construye con una economía sólida y un estado de derecho inquebrantable, no con discursos en plazas lejanas.

El equilibrio es sumamente precario. La administración tiene frente a sí la tarea de convencer a los mercados de que el ruido político de Barcelona es solo eso, ruido, mientras que la música de fondo sigue siendo la de la integración económica norteamericana. Esperemos que los negociadores tengan el oído fino, porque el costo de un desafine comercial sería, simplemente, impagable para las próximas décadas de desarrollo nacional.