Reforma Electoral, aviso de un atraco

“Sobre aviso, no hay engaño”

Sabiduría Popular

Para la cúpula morenista, ganar la elección es un tema de sobrevivencia y libertad personal, han traicionado y delinquido tanto, que cualquier gobierno alterno los perseguirá hasta la ignominia de la cárcel, el decomiso de sus beneficios ilícitos y el escándalo; pero también cualquier grupo criminal antaño aliado, les cobrará cuentas por traicioneros.

Por eso la reforma electoral es, para el morenismo, una maniobra para robarse la elección sí o sí.

La víctima, de ese atraco es Usted, su familia, su pueblo; de consolidarse ese atentado, seguiremos manteniendo en los cargos públicos a narco funcionarios sin escrúpulos que lucran y se benefician a costa de todos, endeudándonos y sin atender necesidades básicas como seguridad, servicios de salud, educativos de calidad o suministros de satisfactores que el estado debe aportar.

Los perpetradores del atraco son los mismos que ya capturaron las cúpulas de los organismos de transparencia, electorales y judiciales, antaño autónomos y mayoritariamente éticos, ahora son filo narco morenistas; en esas instituciones, ya consolidaron su atraco.

Capturaron también a organismos legislativos y municipales que siempre han sido de muy cuestionable reputación, salvo, debe decirse, muy honorables excepciones.

Hay muchas voces ya detallaron las aberraciones de la iniciativa y las mañosadas para consolidarla en normas secundarias, no ocuparé este espacio en repetirlas, optaré por llamar su atención sobre las voces libres que estamos reaccionando contra esa tentativa de atraco y convocarlo para que proteste abiertamente.

Debe saber que ciudadanos libres crearon una fuerza de activismo opositor y defensa ciudadana, se definen como Frente Amplio por la Democracia (FAD) dispuesto a dar la pelea con acciones reales y voces gallardas, fundado por más de 400 activistas y cientos de mujeres y hombres libres que nos seguimos adhiriendo.

Se fundó el partido Somos México, como una opción que aún lucha por su registro y dará batalla a pie de tierra; hay cientos de activistas en redes, periodistas libres, críticos conscientes y ocupados de impedir se consolide la amenaza, que alzan su voz con valentía y mexicanidad.

Los partidos opositores han clamado por alianzas, por luchar.

Pero no basta, México es enorme, somos 100 millones de electores, México, lo necesita a Usted, a su familia y a todo ciudadano en condiciones de movilizarse y protestar contra esa amenaza de prolongar la dictadura y narco régimen de violencia al qué nos han sometido; ¡Reaccionemos!, ¡Es su propio gobierno el que lo amenaza con robarle la elección!

Se necesita replicar a pecho abierto la amenaza de reforma que propone eliminar resultados inmediatos, ser ellos quienes cuenten los votos y la inanición económica de partidos al fin que a Morena lo financia el narco y el gobierno con dinero que roban del pueblo o reciben de contratistas o del huachicol.

Con el pretexto de ahorrar, el gobierno impulsa su intromisión para contar votos en una descarada trampa.

¡Aguas México!, no caben ingenuidades.

La verdadera amenaza para robarse la elección, ni siquiera está en la burda reforma electoral propuesta por Claudia.

Está en la asfixia económica de partidos para que no puedan competir y en la de los órganos electorales para que no puedan pagar activos humanos calificados formados en el servicio electoral, que apoyen las tareas de preparación y desarrollo de las elecciones.

¡Quieren competir contra partidos sin dinero y con árbitro a modo y sin dientes!, eso no es competir, es atracar.

La asfixia financiera, es el verdadero plan, camuflado en la reforma con el argumento de buscar la disminución de costos.

Asesinar la función electoral negándole recursos, es donde vive el diablo de la maldad gubernamental.

Pasará con o sin reforma y esa es una fragilidad estructural del sistema en la que Claudia mantiene su dedo en el gatillo.

Esa asfixia restringe las posibilidades de defensa ciudadana ante la ofensiva de su propio gobierno mañoso, en un daño silencioso, invisible, soterrado.

¿Qué sigue?, ¿Qué hacer? cuando en nuestras casas cohabita la angustia y miedo por la violencia, la incertidumbre sobre ¿Cuándo nos alcanzará a nosotros o a nuestros hijos?

Ante la certeza de la amenaza, debemos reaccionar, ¡No basta criticar!, es necesario salir a la calle a gritar, protestar, a denunciar y exhibir la perversión gubernamental del gobierno voraz y gandalla, ¡Es hora de la valentía! Y sostenerla hasta que caigan los tiranos.

Es necesario inundar las redes sociales, convencer a todos de luchar, de repudiar la ambición de cínicos que quieren perpetuarse en el poder, de convencer liderazgos en gremios, sindicatos, colonias, barrios, comunidades, de sumar líderes de opinión, influenciadores y voces que repudien la amenaza y la corrupción.

Es ahora, que aún tenemos vaga esperanza de una lucha bajo parámetros cívicos o será mañana con hombres más valientes que nosotros y pagando altos e irreparables costos de sangre nuestra o de nuestros hijos.

Esa historia ya la sufrió nuestro pueblo para sacudirse la tiranía en la independencia, reforma y revolución, hoy la patria y las nuevas generaciones llaman.

carblanc@yahoo.com