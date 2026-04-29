Guerrero y Damián

Esthela Damián (Galo Cañas Rodríguez)

Esthela Damián declaró su interés por “contribuir” al proceso de elección que Morena deberá encarar en Guerrero. La elección constitucional parece ser un día de campo para El Partido, pero las complicaciones en las etapas previas, las internas, perecen ser las que podrían complicarse.

Félix Salgado Macedonio, apodado El Toro en los caminos del sur, no deja de buscar los espacios vacíos para ver si hay una chance para él, así que, desde antes de la entrada de Damián en la escena guerrerense suma a la incertidumbre, sobre todo si se piensa en ella como alguien que recién estaba en Presidencia.

No obstante, a partir de comentarios de buena fuente, se debe considerar que la salida de Damián de la Consejería Jurídica se da después fiasco del Plan B. No hay en Palacio una intención de premiar, sino que de verdad han tomado la palabra a Damián para alinear algunas cosas que no caminan bien en la sureña entidad; pero en cuanto a puestos, se estaría pensando en algo más discreto que la gobernatura.

El desastre de Acapulco

El desastre morenista en Acapulco da buena cuenta de las preocupaciones que hay entre los líderes morenista por la bravía tierra guerrerense. Abelina López ha reunido suficientes escándalos como para esperar una actitud discreta de su parte; pero no, ni joyerías de valor exagerado, ni cuentas públicas batidas, ni servicios públicos inoperantes, como el caso de la recolecta de basura, impiden que levante la mano y diga, “yo quiero ser gobernadora”.

La fórmula esperada contra el nepotismo y los aspirantes impresentables serían, hasta ahora Beatriz Mojica como aspirante a la gubernatura y Esthela Damián en calidad de apoyo para la campaña.

A diferencia de su paso por la Consejería Jurídica, la actuación de Damián al acompañar las campañas de Sheinbaum fue muy buena, lo que podría ser el valor agregado del que habló al dejar su cargo en Presidencia.

Aquí se dijo primero: se derrumba CJNG

En el día de la detención de los criminales conocidos como El Jardinero y el Conta, se intentó hacer creer que había una respuesta violenta del cartel similar a la que sí ocurrió cuando el Mencho fue abatido. Se utilizaron filmaciones de aquel día 22 de febrero en Jalisco para hacer pensar que este lunes Nayarit estaba en llamas. Y no fue así, los casos verdaderos fueron aislados.

En la mitología narca, que bajo ninguna circunstancia debe pasar por buena en el ámbito ciudadano, El Jardinero y el Contador aparecían como sucesores del Mencho y -proseguía esa misma narrativa- el poder del Cartel seguiría adelante.

Esto era tan falso como las filmaciones que circularon luego de su detención. El estado real de este violento cartel es de derrumbe, no de renovación.

Aseguradoras, tema congelado

La Comisión de Hacienda en San Lázaro se ha echado para atrás en el último minuto; debía entrar a la discusión de una posible regulación de cobros y comisiones de las aseguradoras médicas. El beneficio era evidente: normar para evitar que una persona llegara al hospital, suponiéndose cubierto por el seguro, y allí descubriera, ya a mitad de la emergencia, que esto no era del todo cierto.

Las reglas claras, como en todo, beneficiaría y mucho en este tema.

Ojalá la discusión no se aplace hasta el infinito.