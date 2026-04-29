El mundo como misterio

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México y Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Presidencia)

Para comenzar estas reflexiones me cuelgo del brazo de don Alfonso Reyes y con él repito: llegamos tarde al banquete de la civilización. Pero el gran polígrafo y poeta no dijo la frase consecuente: y cuando dimos el primer bocado de las sobras del ágape, se nos atoró en el gaznate.

Pero hay una idea más: en los tiempos dorados de la Cuarta Transformación, el Humanismo Mexicano y la Revolución de las Conciencias, nos hemos negado –primero-- a ver el mundo y después a comprenderlo.

Como si cantáramos un tango de Santos Discépolo: sentimos la indiferencia del mundo “que es sordo y es mudo”.

Todo lo extranjero nos resulta incomprensible Y ese plural engloba al gobierno y sus turiferarios, no a todos los mexicanos. Mas si fuera necesario colocar en estas líneas alguna demostración de tan apodícticos pronunciamientos, ahí le van a quien los quiera recordar.

Comencemos por la visita (incómoda para ambas partes) del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. La incomodidad proviene de dos fuentes.

La primera, obviamente, el repudio del gobierno mexicano ante los señalamientos de insuperada continuidad en las desapariciones de personas en este país y la rebeldía para impedir este tema en la asamblea general como propuso Türk quien, al finalizar su visita, en el tono más diplomático posible reiteró sus convicciones en torno de los Derechos Humanos, no sólo en cuanto a eso sino otros temas asaz graves:

“...El desafío de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos no cesa, dijo Türk en su mensaje final tras la visita.

“...Las mujeres defensoras y las reporteras enfrentan riesgos agravados, especialmente cuando cuestionan al crimen organizado, la corrupción, o la violencia de género. Tuve la oportunidad de escuchar varios y diversos testimonios de defensoras y defensores de pueblos indígenas, medioambientales, de las personas LGTBI+, o víctimas del abuso de la prisión preventiva oficiosa, entre otros, que han pagado un precio inimaginable por defender derechos...”

La segunda por la baladronada de censurar públicamente a la organización multilateral como un organismo rebasado ante su imposibilidad de resolver los conflictos planetarios, bélicos y de presión, como si tuviera capacidades ejecutivas ilimitadas o ejércitos poderosos a su alcance.

Este señalamiento de su poca utilidad en el establecimiento de la paz resulta cómicamente grotesco cuando proviene de un país con cientos de miles de muertes violentas cada año, con ciudades dentro del, catálogo internacional, de alta violencia.

Quien no puede con la crisis de inseguridad en Guanajuato, por ejemplo, o en Sinaloa, censura a la ONU porque no contiene a Trump en Irán; a Putin en Ucrania o a Netanyahu en Gaza y Líbano. Tampoco a los chapitos en Culiacán.

“...Soy plenamente consciente de que la seguridad pública sigue siendo uno de los retos más complejos de la sociedad mexicana. Los grupos delictivos organizados continúan operando en varias partes del país y tienen un impacto significativo en el disfrute de los derechos humanos de la población...

“...El crimen organizado, incluido el transnacional, se basa, entre otros aspectos, en el tráfico de drogas y en un flujo incesante de armas y municiones hacia el país. Es un problema al que las autoridades mexicanas intentan hacer frente mediante un programa de recolección de armas, pero resulta insuficiente...”

Diplomáticamente Türk habla de insuficiencia, pero también del marco general de “un sistema federal complejo y descentralizado, CON ALTOS NIVELES DE CORRUPCIÓN Y FRAGILIDAD INSTITUCIONAL”.

Insuficiente, frágil y corrupto. ¿Algo más?

Pues sí: “El tema de la impunidad ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil. Es su mayor reclamo: que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición”.

Si todo eso no fuera suficiente, quién sabe cuánto más o cuanto menos debiera haber dicho el comisionado para merecer tan comprometida actitud del gobierno mexicano el cual ofreció su colaboración invaluable para él, su oficina y.… las Naciones Unidas porque “México ha tenido y seguirá teniendo un diálogo permanente con todas las instancias del sistema regional e internacional de derechos humanos”, pues “nuestro país es de los más abiertos a la cooperación internacional en esta importante materia y compartió tanto las acciones implementadas como los avances alcanzados por el @GobiernoMX ( X de Roberto Velasco) para el fortalecimiento y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos” y también “el diálogo franco y abierto... con la disposición de ambas partes por profundizar los trabajos y la coordinación en favor de los derechos humanos, bla, bla, bla.

Todo lo anterior fuera del vacuo lenguaje diplomático se puede sintetizar en una frase simple: por fin se fue este señor.

Otro ejemplo de la incomprensión de las relaciones internacionales y la falacia abrumadora y limitante (por ineptitud o por ignorancia) de confundir el exterior con lo interno e insistir en que lo mejor hacia afuera es la política interna, es el “affaire” CIA.

Cuando ya no fue suficiente acusar a la gobernadora de Chihuahua de traición a la patria por permitir la operación de agentes infiltrados (no autorizados, como si permitirlo no fuera una cesión de soberanía), entonces con firmeza patriótica ser le pidieron explicaciones al gobierno de Estados Unidos sobre la presencia de sus muchachos (ahora difuntos y con estrellita sin nombre en el muro de Langley), en un tono cuyos ecos harían recordar a cualquiera la cantinela de Andrés López cuando exigía explicaciones de Washington, por el secuestro del Mayo y ocultaba las de Rocha Moya (Mayo) quien participó con sus amigos narcos en la trampa contra Zambada, con todo y el cadáver de Melesio Cuén en el camino.

En aquella ocasión y en esta los Estados Unidos mandaron al gobierno mexicano en resignado descenso por un tubo.

Y otro de los desatinos es el relativo a las extradiciones.

No con el gobierno estadunidense sino con los demás. A los norteamericanos les ofrecemos por vía expedita a todos los narcotraficantes y criminales necesarios para su catálogo informativo y con un moño color guinda se los enviamos a domicilio. Nos brincamos todas las leyes.

Pero cuando se trata de procedimientos judiciales, legales y con protocolos diplomáticos todo se nos enreda por las malas relaciones con algunos gobiernos. Así ha ocurrido con Tomás Zerón de Lucio, agazapado en Israel (aunque lo visite Alejandro Encinas) o Andrés Roemer ex diplomático mexicano también protegido en Tel Aviv.

Ahora, México le exige a Milei (fuera de tono fuera de modo, fuera de lugar), libertad para Cristina Fernández (una señora pútridamente corrupta), y además la entrega del contraalmirante Farías escondido, en la calle Corrientes 348, segundo piso ascensor.

Milei le podrá preguntar a nuestra señora presidenta (con A) alguno de estos días. ¿Y además querés vos un matecito?

Ya de las cosas del Perú (con el sublime cretino Pedro Castillo) o del Ecuador o España misma, mejor ni hablamos. Mejor leamos a otro peruano, Ciro Alegría (puro costumbrismo) y con él viajemos por el mundo que es ancho y ajeno. Nunca más ajeno.

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