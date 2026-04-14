Preparativos para la elección de Estado en 2027

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“Nada va bien en un sistema político, cuando las palabras contradicen a los hechos.”

Napoleón Bonaparte

Falta casi un año para la elección de medio sexenio, el ambiente desde ahora está crispado, el gobierno, con sus amagos legislativos y conductas, avisó que otra vez, hará todo lo que pueda para robarse la elección, cueste lo que cueste.

La intervención gubernamental en las elecciones es delito, pero el gobierno, tiene cooptados a la autoridad electoral, ministerial y judicial que, debiendo impedirlo, lo encubre, hoy perviven cinismo e impunidad.

En México se financian pre campañas y campañas de Morena con apoyo gubernamental, dinero proveniente de delitos, intervienen cárteles con violencia y homicidios, en la elección del 2024 hubo 38 asesinatos y ¡No pasó nada!

Reflexionemos acerca de los preparativos gubernamentales para la elección del 2027; repiten el patrón del 2024 y la ASIMETRÍA con esfuerzos opositores.

PREPARATIVOS GUBERNAMENTALES.

• En enero anunció la colocación de bonos de deuda pública por $9,000,000,000 de dólares, equivalentes a más menos $153,000,000,000 millones de pesos.

Esa deuda pública al inicio del 2026 estaba en $18.26 billones de pesos, pero la proyección de la SHCP para cerrar este año es de $20.1 billones de pesos; equivalentes a $1,750,000,000,000 de pesos; esta monstruosa cifra será el incremento a la liquidez gubernamental,

• En abril de este 2026 mediante una maniobra legislativa se autorizaron disponer del 30% del Afores de trabajadores; $2.60 billones de pesos, equivalentes a $2,600,000,000.000.00 de pesos.

• En el 2025, modificaron la Ley para disponer del fondo de vivienda para los trabajadores que estaba en el INFONAVIT, $170,000,000,000.00 millones de pesos.

Ahora, pondere que la deuda pública en el 2018 era de $10.55 billones de pesos, acumulada desde 1910, es decir 118 años antes.

O sea, desde 2018 y hasta el cierre de este 2026, el gobierno obradorista casi duplicó la deuda convirtiéndose en $20.1 billones de pesos.

El gobierno obradorista habrá dispuesto en 8 años, de $9.55 Billones de pesos equivalentes a $9,550,000,000,000.00 de pesos, destinados a la compra de voluntades mediante moches, dádivas sociales, despilfarros mesiánicos irresponsables, contratos para proveedores fantasmas, perversión del ejército, la marina, apoyos a Cuba.

El costo, ha sido la asfixia irresponsable de las finanzas e hipotecar el futuro de México durante décadas, lo que no les importó y en realidad tristemente, tampoco le ha importado a nadie que pueda quejarse, cuando esa deuda debiera ser la queja nacional.

Adicionalmente, el gobierno, financia a los “Siervos de la nación” promotores del voto y dádivas casa por casa, vestidos con colores de Morena.

Ahora, observad la GROTESCA ASIMETRÍA con relación a los preparativos de la oposición.

PREPARATIVOS DE LA OPOSICION

Reconociendo ampliamente su valentía y tenacidad en las batallas libradas con su minoría apabullada en cuerpos legislativos federales, nos quedan a deber en otras tareas sobre las que es necesario llamar la atención.

Continúa pasmada, fraccionada y antagónica entre sí, vibrando rencores de antaño, sin vocación de reorganizarse y prepararse proactivamente para el futuro inmediato; inercialmente parece decidida a no importarles pulverizar los esfuerzos opositores a sabiendas que eso beneficia al oficialismo.

vibrando rencores de antaño, sin vocación de reorganizarse y prepararse proactivamente para el futuro inmediato; inercialmente parece decidida a no importarles pulverizar los esfuerzos opositores a sabiendas que eso beneficia al oficialismo. No están haciendo trabajo territorial de la envergadura que se requiere, no se ve a ningún partido ni a los tres emergentes haciendo trabajo territorial a gran escala.

Como siempre, las cúpulas están activas, pero las fuerzas partidistas regionales y las bases sociales abandonadas, no las buscan no preparan cuadros de apoyo regional, ni liderazgos, ni activismos permanentes.

Claro que cuesta mucho trabajo y dinero, pero, a falta, deben apostarle a la creatividad, a los liderazgos emergentes y reactivar a capitales políticos de quienes antaño pidieron votos; desde 2018 ésta es una lucha del todo por el todo.

Se requieren equipos para generar activismo promocional del voto, de vigilancia y representación en 500 distritos federales, en 2,469 municipios y en los 673 distritos electorales estatales, cuando menos.

Este, es el mínimo irreductible para contender; deben robustecerse esas micro zonas de injerencia y promotoría del descontento y repudio a la corrupción gubernamental en cada partido opositor.

No encauzan ni abanderan el hartazgo contra el gobierno como lo hizo el Peje durante 18 años inclusive fuera de tiempos electorales, no se ven las campañas partidistas de protesta, mítines o foros que confronten la corrupción del gobierno y recojan ese descontento.

y recojan ese descontento. Ricardo Salinas único auto postulado candidato independiente, desdeñó el apoyo partidista, es obvio que no entiende de realidades electorales, ignora que, en este negocio, no hay milagros, se orienta por soberbia y rencor; inminentemente coadyuvará a pulverizar los esfuerzos opositores.

Notoriamente, las fuerzas opositoras no hemos aprendido la lección, a estas alturas, cada partido antagónico al oficialismo debiera salir a medios con voceros temáticos apostados en cada rincón del país; cada silencio a los ilícitos del gobierno entraña una contemplación inútil, un consentimiento tácito y lo consolida, debemos activar los activismos políticos de regidurías y liderazgos adormecidos de todo tipo

La ayuda que aportan foros cívicos como el FAD, ONG´s, periodistas críticos y voluntarios no nos alcanzan como nación, están limitados porque el monopolio postulatorio está radicado en partidos.

Si en serio queremos derrocar a Morena y recuperar la democracia, los partidos opositores, de manera impostergable, apremiante, esmerada, deben hacer su tarea apostándole a la organización por objetivos claros y medibles, con ingeniería de márketing, talento y creatividad, al nacionalismo y mexicanidad, a la ética consubstancial a nuestra naturaleza cívica y gusto de convivir en ambientes pacíficos y familiares.

Probablemente sea mucho pedir, la tarea es enorme, pero sin hacerla, no hay posibilidades de competir para desmantelar al oficialismo.

Bien harían los partidos en medir sus capacidades reales, ayudarse y dejar de perder el tiempo.

carblanc@yahoo.com