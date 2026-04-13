Brújula Pública: El poder desigual

Rodolfo Aceves Jiménez

En la estructura del Poder Nacional está integrada por “campos de acción” o “expresiones”, a los cuales también se les denomina explícitamente como “subsistemas sociales”.

Estos subsistemas sociales son los escenarios donde se ejercen los medios disponibles del poder de una nación y se dividen en cuatro dimensiones principales. Dos de estas dimensiones se señalan en la Expresión Política y en la Expresión Psicosocial.

La Expresión Política se define como el conjunto de medios, predominantemente políticos, que una nación tiene a su disposición para expresar la voluntad del pueblo y ejercer funciones de dirección, coordinación y decisión con el fin de alcanzar y mantener sus objetivos nacionales.

Una de sus características principales es que confiere al Estado, como entidad política soberana, el monopolio de la coerción, es decir, la facultad normativa, administrativa y jurisdiccional de imponer normas de conducta a las que todos en la nación deben obediencia.

Para entender cómo se manifiesta en la práctica, los factores de la Expresión Política del Poder Nacional, son la cultura política y la ideología política imperante, el papel de las élites en la interpretación de las aspiraciones nacionales, la comunicación, como instrumento de difusión de opiniones, la situación geopolítica y geográfica del país, el ordenamiento jurídico y el régimen político (ya sea democrático o autocrático), el nivel de desarrollo en ciencia y tecnología. Es una aproximación a la definición de Estado conocida por la ciencia política.

Por lo que se refiere a la Expresión Psicosocial del Poder Nacional se define como el conjunto de medios, predominantemente psicosociales, de los que dispone una nación para asegurar la plena realización de la persona humana y su capacidad de contribuir al mejoramiento de la sociedad, apoyando así la conquista y mantenimiento de los objetivos nacionales.

En la práctica, esta expresión se caracteriza por centrarse en el estudio del hombre: busca penetrar en su esencia, descubrir su universo de valores (axiológico), identificar sus aspiraciones y analizar cómo se relaciona con sus semejantes y con su entorno.

Estas expresiones del poder nacional no podrían funcionar sin el Principio de Congruencia del Poder Nacional. Este principio consiste en que, debido a que el Poder Nacional es unitario por naturaleza, cualquier acción o evento que ocurra en una de sus expresiones (política, económica, psicosocial o militar) no se limita a su propia área, sino que puede producir efectos y repercutir en todas las demás expresiones.

El principio establece que no se puede decir que una expresión predomine sobre la otra de forma inherente o permanente y si en un momento dado una de las expresiones domina al resto, este fenómeno es estrictamente circunstancial y temporal, pues solo refleja una coyuntura específica que atraviesa la nación.

Por tanto, la conexión entre las expresiones señaladas es inevitable, ya que siempre tiene la capacidad de generar efectos políticos, económicos, psicosociales y militares de manera simultánea.

Por esto es que cuando la clase política predomina sobre las demás Expresiones del Poder, entonces, se rompe el mismo equilibrio político y además se vulnera lo económico y lo social, como sucede con algunas variables, como el sistema jurídico, el equilibrio político o el medio ambiente.

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

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