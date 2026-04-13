Los aplicados del examen para consejeros electorales

Consejo General INE (Graciela López Herrera)

La familia electoral, por llamarla así, siempre ha sido pequeña. Se generó un grupo de especialistas en el país que, hay que decirlo, lo han hecho bien en sus diferentes etapas y sólo algunas crisis, como la del 2006, representaron sobresaltos muy relevantes.

Ahora que se habla de “allegados” entre quienes están postulados al puesto de consejero electoral, bien vale la pena considerar algo: Los resultados del examen para consejerías confirmaron que buena parte de los cuadros ejecutivos que hoy acompañan la conducción del Instituto Nacional Electoral sí saben de lo que hablan. Sus calificaciones son las mejores.

Y ahí están los datos: Juan Manuel Vázquez Barajas, María Fernanda Romo, Olga Alicia Castro, Jesús Octavio García… perfiles señalados durante meses, pero que hoy acreditan conocimiento técnico sólido. La materia electoral no se aprende en discursos, sino en operación.

Esos de la 5T que se manifestaron en Puebla

En un fenómeno curioso que atañe a grupos reducidos y que se han convertido en una presencia permanente en reducidos enclaves, incluyendo el estado de Puebla que hoy gobierna Morena en la figura de Alejandro Armenta. Este fin de semana se les pudo ver interpelando a la Presidenta Sheinbaum quien, ya molesta, les indicaba que se estaban manifestando a pesar de que ya había un acuerdo para que ella en persona los recibiera después del evento oficial.

Renato Romero Camacho es el líder que instigó esta irrupción ante Sheinbaum. lleva una década más o menos en la misma actitud, a partir de reclamos añejos sobre el agua o ahora en el tema del reciclaje de la basura, se manifiesta, lo que incluye bloqueos carreteros en la México–Puebla, y básicamente pide “que no se haga nada”.

Es una suerte de manifestación utópica-destructiva, porque ha alentado protestas contra proyectos de inversión económica que suelen buscar otros lugares donde asentarse ante este tipo de demostraciones. Ahora Romero va contra el proyecto de una planta recicladora de economía circular. ¿Su propuesta? Igual que hace 10 años: “Que no se haga nada”.

Michoacán, la ruta de un fiscal 2027

Aunque es al interior de los partidos donde se produce mayor ruido para llamar la atención y hacerse notar con miras a las candidaturas del 2027, hay que revisar casos especiales en los que la ruta puede venir por un camino alterno.

Michoacán, una tierra que ha vivido muchas más dificultades de las que merece, ha encontrado en Carlos Torres Piña a un fiscal que le entra de frente a los casos que más laceran a los ciudadanos de ese estado, desde las investigaciones contra el narco, el caso Uruapan y el lamentable ataque mortal de un joven contra sus profesoras; el fiscal opta por dar la cara, lo que es útil para que las voces que se manifiestan desde la ciudadanía no se queden sin respuesta.

El fiscal asumió en 2025 y su estancia legal puede prolongarse hasta 2034, pero ya se empieza a hablar en el estado de que este personaje sea una opción muy fuerte para las elecciones a la gubernatura en 2027. Muchos en Morena preferirían que no, por aquello de una competencia difícil de superar.

Y, sobre el fracking, mejor revisar bien lo que se dijo

Un consejo que nos ayudaría a todos a no polarizar: si se revisa lo dicho en campaña por quien finalmente resultó ganadora de la contienda presidencial de 2024, se notará que en materia energética (uno de sus temas fuertes) fue especialmente cuidadosa.

Era un tema suficientemente central para que ya supiera que en el fracking debía dejarse abierta la posibilidad si la autosuficiencia nacional lo requería. Eso sí -y es el problema nodal ahora- había que evitar lo que sucedió en otros países donde el entorno ambiental sufrió irreparablemente con tal de obtener más combustibles.