Derecho en Perspectiva: Cuando te divorcias, ¿quién se queda con los anillos?

Hay conflictos legales que uno espera en un divorcio: los hijos, la casa, el dinero, los bienes.

Y hay otros que simplemente no ves venir… como pelear por los anillos.

Hace poco conocí un caso que generó mucho debate en mi círculo. Una pareja se casó, duró poco más de un año y decidió separarse de común acuerdo. Todo parecía resolverse con relativa facilidad, hasta que apareció una condición inesperada: él dijo que no firmaría el divorcio si ella no le devolvía los anillos.Ella se negó, y su argumento era: “me los diste, son míos.”

Él también tenía el suyo: “yo los pagué, tanto así quetengo la factura.”

Y entonces surge la pregunta que casi nadie se ha hecho, pero que resulta inevitable en este caso:

¿Cuando un matrimonio termina, qué pasa con los anillos? ¿quién se queda con ellos?

Más allá de lo emocional, la respuesta no está en quién los pagó ni en quién los conserva, sino en qué dice el derecho sobre este tipo de actos.

Desde el punto de vista jurídico, en México, cuando una persona entrega un bien a otra sin recibir algo a cambio, normalmente estamos frente a una “donación”. Y las donaciones, conforme a los códigos civiles, pueden ser puras o estar sujetas a una condición.El anillo de compromiso, por ejemplo, suele interpretarse como una donación condicionada: se entrega con una finalidad, que es la celebración del matrimonio. Si ese matrimonio no ocurre, podría abrirse la puerta a exigir su devolución, porque la condición no se cumplió.

Pero cuando el matrimonio sí se celebra —cuando dices el “si acepto” —, la lógica cambia por completo. La condición se termina cumpliendo, por lo que la donación se perfecciona y, en términos jurídicos, lo más defendible es que la propiedad se transmite de manera definitiva. Es decir, el anillo deja de ser de quien lo dio.

En ese sentido, la factura, en este contexto no es un título de propiedad que revierta el regalo, solo acredita quién lo compró, pero no necesariamente quién es su propietario después de haberlo entregado voluntariamente.

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Con los anillos de matrimonio ocurre algo distinto. Estos se intercambian como parte del acto matrimonial, sin una condición de devolución asociada. Por eso, en la práctica, cada persona conserva el suyo.

Ahora bien, esto no significa que siempre será así. El derecho rara vez es absoluto. Podrían existir escenarios excepcionales que cambien la interpretación.

Pero en un contexto ordinario, la respuesta jurídica suele inclinarse en ese sentido.Lo que este caso nos enseña es que el derecho no resuelve desde el despecho o el orgullo, sino desde la intención del acto. No todo lo que entregas en una relación tiene boleto de retorno.

¿Alguna vez te habías preguntado esto?

¿Tú qué harías?

¿Devolverías una promesa que ya se rompió… o defenderías lo que legalmente ya es tuyo?

Desde Derecho en Perspectiva sostengo que no todo lo que se da en una relación está hecho para recuperarse, porque hay actos que, jurídicamente, se perfeccionan… aunque emocionalmente ya no permanezcan.

Karina Santillán Cano, abogada y columnista legal ciudadana

@kaarinacano