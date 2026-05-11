La escuela organiza los horarios de la sociedad

¡Ya es oficial! Estas son las nuevas fechas del calendario escolar de la SEP: lo que debes saber sobre el fin del curso y nuevo inicio en agosto

Puede ser que un poco a la mala, estemos constatando la importancia cotidiana de la escuela, esa institución que, de la mano de la familia, determina los mecanismos de inserción y ascenso social de los individuos.

Bastó un anuncio de recorte de calendario escolar, por cierto, inicialmente avalado por la gran mayoría de las autoridades educativas estatales, para que todo mundo pusiera el grito en el cielo.

Y sí, todo, absolutamente todo, gravita en torno a los horarios y calendarios de las escuelas.

De allí que mover el fin del ciclo escolar o el inicio del siguiente no es un asunto meramente técnico.

La CNTE y su peso

Para efectos prácticos, una reducción en el calendario escolar supondría un golpe para la CNTE, que este año se relame los bigotes pensando en que cualquier manifestación a mitad del Mundial tendrá una respuesta garantizada: la satisfacción completa de sus demandas, ya que las autoridades optarán por ello antes que arriesgarse a que el Mundial se convierta en el contexto de mala publicidad internacional para el país.

La CTE, ni que decir, ya se le conoce bien.

Del lado de la SEP, trascendió, lo que se buscará es un consenso suficiente para que el calendario que finalmente se defina se vea respaldado por las autoridades de todo el país.

China y el petróleo mexicano

Un grupo de expertos chinos invitaron a directivos de Pemex a un encuentro a efecto de que la empresa mexicana sepa todo lo que sus innovaciones tecnológicas son capaces de hacer por un país que ha dejado de ser “petrolero” para convertirse en “con petróleo”.

Sí, México ya no nada en petróleo y la discusión energética está obligada a pensar cómo afronta la extracción y el procesamiento de combustibles, proceso que se tornan más difíciles cada año y que requieren de una inversión económica muy relevante.

Los directivos mexicanos, previa consulta, decidieron no asistir en persona y mandar a representantes que cumplieran con la consabida hospitalidad mexicana sin dar una idea equivocada sobre la participación china en este sector.

Por supuesto, en las negociaciones del T-Mec el tema energético aparece a la menor provocación y, siendo como son nuestros vecinos del norte, sería iluso suponer que no están atentos a los coqueteos asiáticos que nuestro país está recibiendo desde hace algún tiempo.

Citlalli aclara filtros y requisitos

Los aspirantes de Morena a candidaturas para 2027 deberán pasar por filtros pues el partido no quiere que su liderazgo se “eche a perder”, es el señalamiento más contundente hasta ahora de Citlalli Hernández, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones (o enviada especial para el 2027, como también se le llama).

“Previo y durante el proceso de selección, que suele ser la encuesta, vamos a consultar de manera formal a las distintas autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, para ver si hay algún indicio o algún tema de algunos de los aspirantes”, afirmó.

Este tema sigue determinando el derrotero morenista para encarar una elecciones que, hasta hace unos meses, hubieran parecido fáciles.

La trama tamaulipeca

En Tamaulipas una noticia ha pasado bastante desapercibida debido a los señalamientos del gobierno de Donald Trump contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa. Esa noticia fue la vinculación a proceso del juez que concedió amparos a Francisco García Cabeza de Vaca cuando ya se le imputaban al ex gobernador operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aquella trama evitó llegar a juicio en su momento y se entretejió con la candidatura de García Cabeza de Vaca a un cargo de elección popular, con fuero, pese a existir una orden de aprehensión vigente en su contra.

Una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República señaló al juez por haber actuado fuera del marco legal para beneficiar políticamente al exgobernador tamaulipeco.

Es esta una trama opacada por otras de calado internacional, pero no menor relevante para el país.